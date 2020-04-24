İlk manikür nasıl yapılır?

Daha önce hiç manikür yaptırmayanlar bu işlemin zor olduğunu düşünseler de vereceğimiz bazı ipuçları ile hiçbir zaman kuaföre ihtiyaç duymayacaklar. İşte maniküre yeni başlayanlar için pratik ve etkili manikür yöntemi…

Manikür görünümüne önem veren her kadının olmazsa olmazıdır. Zamanla tırnaklarda oluşan etler ve tüm kötü görünümü gidermek için en etkili yöntem manikürdür. İşte ilk manikürünüzü yaparken gereken malzemeler ve izlemeniz gereken yol…

MANİKÜR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Manikürün amacı bakımlı ve sağlıklı tırnaklara sahip olmaktır. Herkesin evinde bulunan malzemelerle kendi manikürünüzü kendiniz yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeleri ise şöyle sıralayabiliriz;

– Pamuk

– Aseton

– Tırnak makası

– Törpü

– Ilık su

– Bitkisel yağ, limon suyu ya da gül suyu

– Nemlendirici krem veya vazelin

ÖN HAZIRLIK

İlk olarak tırnaklarınızdaki ojeleri asetonlu pamukla temizlemeniz gerekir. Daha sonra tırnaklarınızı kısaltmak istiyorsanız tırnak makası ile tırnaklarınızı törpüleme işleminden önce keserek ön hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz.

Tırnaklarınızı duş sonrası keserek tırnaklarınızın nemlenmesini ve daha kolay kesilmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle tırnaklarınızın çatlama riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Tırnaklarınızı düz ya da oval kesmek tamamen sizin tercihinize bağlıdır.

MANİKÜR SUYU

Tırnaklarınızı kesip törpüleme işlemine hazır hale getirdikten sonra manikür için su hazırlamalısınız. Sıcak manikür suyunuza katacağınız oldukça çeşitli malzemeler bulunur. Bitkisel yağ, karbonat, limon ya da gül suyu gibi malzemeler ilave ederek manikürün daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

TÖRPÜLEME İŞLEMİ

Tırnaklarınızı törpülerken bastırmadan ve aşırıya kaçmadan tırnaklarınızı şekillendirmelisiniz. Küt ya da yuvarlak şekilde törpülediğiniz tırnaklarınızın kenarlarında uzayan etleri katikül makası ile yok ederek daha hoş tırnaklara sahip olabilirsiniz.

Tırnaklarınızı törpülerken ilk olarak kenar kısımlarından başlayın. Daha sonra her seferinde aynı yöne törpüleyerek tırnaklarınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.