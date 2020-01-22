İnce kaş nasıl kalınlaştırılır?

Kaşlar kişinin yüzünü, kişiliğini ve bakışlarını vurgular. Özellikle kadınlar için kaş yapısı, şekli, duruşu oldukça önemlidir çünkü bakışlara ayrı bir anlam katar ve yüzün şekillenmesine yardımcı olur. Stil endüstrisinin kalın kaş modası ile herkes ince kaşlarına veda ederek kalın ve gür kaşlara sahip olmak için çeşitli yöntemlere başvurabiliyor. Peki, ince kaş nasıl kalınlaştırılır?

Modanın da etkisi ile tarih olan ince kaşlar artık kimsenin ilgisini çekmiyor hatta seyrek ve ince yapıda kaşlara sahip olanlar güzellik salonlarında kısa sürede kaşlarına oldukça kalın ve gür bir görünüm verdirebiliyorlar. Kaşlar yüzünüzün en çok göze çarpan kısımlarından biridir ve pek çok kişiye göre ne kadar kalınsa o kadar güzel olduğu düşünülüyor. Seyrek ya da ince kaşlara sahip olmanız kalın kaşlara asla sahip olamayacağınız anlamına gelmez fakat kaş kıllarınızı bir gecede arttırmayı aklınızdan bile geçirmeyin ancak düzenli olarak uygulayacağınız doğal bakımlarla kaşlarınız gürleşir ve istediğiniz kalınlığa ulaştırabilirsiniz.

Belli bir süre cımbıza veda ederek kaşlarınızı yalnızca toplamak için orta kısmını alabilirsiniz. Kaşlarınızı almadan daha çabuk kalınlaştığını sizde göreceksiniz. Bunun yanı sıra kaşlarınıza uyguladığınız bakımlarla kaşlarınızın gürleştiğini ve eski kaşlarınızın geri döndüğüne şahit olabilirsiniz. Peki ince kaş nasıl kalınlaştırır? İşte doğal yöntemlerle kaşlarınızı kalınlaştırma yöntemleri ve bazı ipuçları…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hem nemlendirici hem de bakım kremi olarak kullanılabilen Hindistan cevizi yağı kan dolaşımını iyileştirmek için mükemmel bir üründür. Hindistan cevizi yağındaki çeşitli proteinlerin yanı sıra E vitamini ve demir gibi besinler sağlıklı ve kalın kaşları destekler. Kaşlarınıza düzenli olarak uygulayacağınız Hindistan cevizi yağı fark edebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

NASIL UYGULANIR?

Her gece yatmadan önce kulak pamuğunu hindistan cevizi yağına batırın ve kaşlarınıza iyice sürün. Sabah yalnızca durulamanız yeterli olacaktır.