İpek kirpik kullanımı hakkında merak edilenler: ipek kirpik kaç ay kullanılır? Kirpikler dökülür mü?

İpek kirpik ile tüm kadınlar hayalini kurduğu uzun ve gür kirpiklere sahip olabiliyor. Son günlerde kadınlar arasında çok tercih edilen bu yöntem ile muhteşem bir görünüm kazanabiliyor. Uzun süren göz makyajı, maskara ve kirpik kıvırma aparatlarına gerek kalmadan kirpiklerde hacim ve yoğunluk sağlanıyor. Peki ipek kirpik kaç ay kullanılır? İpek kirpik takılınca gerçek kirpikler dökülür mü? İşte İpek kirpik kullanımı hakkında merak edilenler...

İpek kirpik özelikle düz kirpiklere sahip olan kişiler için kirpiklerde değişim kazandırırken bakışlara çarpıcılık katabiliyor. Güzellik sektöründe teknolojik sistemlerin ilerlemesi ile artık herkes kirpiklerinde, yüzünde ve hatta vücudunda bir takım değişikliklere sahip olabiliyor. İpek kirpikler kirpiklerin üzerine uygulanan bir yöntemdir. Bu kirpikler ipek olmasından dolayı doğal bir görünüm kazandırmaktadır. İpek kirpik göz yapısına göre tek tek detaylı bir şeklide uygulanan bir yöntemdir. Hacimli ve gür kirpikler için kirpiklerin yerleşimi ve boyutları önemlidir. İşte ipek kirpik kullanımı hakkında merak edilenler…

İPEK KİRPİK UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN UYGULANMALIDIR?

İpek kirpik uygulaması yaptırmadan önce mutlaka bu konuda deneyimli ve gerekli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler tercih edilmelidir. ipek kirpik öncesi kullanılan her malzemenin sterilize olması ve göze herhangi bir zarar vermemesi gerekmektedir.

İPEK KİRPİK DOĞAL KİRPİKLERİN KOPMASINA VE DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

İpek kirpikler saf ipekten elde edildiği için tamamen doğaldır ve yan etkileri yoktur. Yalnızca ipek kirpik takılması esnasında kullanılan malzemelerin kalitesi ve hijyeni oldukça önemlidir. Ayrıca kirpiklerin dökülme süreci, kişinin kendi müdahaleleri de kirpiklerin kopmasına neden olabilir

İPEK KİRPİK UYGULAMASI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

İpek kirpik yaptırmaya giderken makyajsız ve göz çevresinin hijyenik olması gerekebilir. Kirpikler takıldıktan sonra gözler ovuşturulamamalıdır. Yatarken yatış pozisyonuna dikkat edilmeli. Yüz üstü yatmaktan kaçınılmalıdır.

İPEK KİRPİK KAÇ AY KULLANILIR?

İpek kirpik kullanımı ortalama 2-3 haftadır. Bakımı yapılmazsa ipek kirpiklerin ömrü yavaş yavaş bitmeye başlamaktadır.