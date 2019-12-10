Isırgan otu çayı nasıl yapılır, kaç gün içilir? İşte ısırgan otu çayının etkileri…

Isırgan otu eski çağlardan beri bitkisel tıpta kullanılan temel bir malzemedir. Yaprakları, acı veren ve aynı zamanda kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşturan tüylü bir dokuya sahiptir. Aynı zamanda ısırgan otunun meyveleri bulunur fındığa benzeyen bu meyvelerle bitkisel yağ elde edilir. Peki bu çok faydalı bitkinin çayı nasıl yapılır? İşte ısırgan otu çayının etkileri…

Antioksidan özelliği yüksek olan ısırgan otu hücrelerinizi serbest radikallerin zarar görmesine karşı korumaya yardımcı olan molekülleridir. Serbest radikallerin neden oldukları hasarlar, yaşlanmanın yanı sıra kanser ve diğer hastalıklarla bağlantılıdır. Yapılan çalışmalara göre ısırgan otu kandaki antioksidan seviyelerini yükseltebileceğini göstermektedir. Peki, ısırgan otu çayı nasıl yapılır, kaç gün içilir? İşte ısırgan otu çayının etkileri…

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

-Isırgan, özellikle artritle ilişkili ağrı ve boğaz kaslarını tedavi etmek için yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca ısırgan otu iltihabı ve ağrıyı azaltıcı etkilere sahiptir.

-Isırgan kan şekeri düzeyleri üzerinde başarılı etkiler göstermiştir. Pankreasın kan şekerini düşüren hormon olan daha fazla insülin yapmasına veya salgılamasına yardımcı olabilir.

-Yakıcı ve çözücü özelliğinde dolayı böbrek ve mesanedeki kum ve taş oluşumunu engelleyerek ciddi hasatlıkları tedavi edebilir.

-İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

-Kemik erimesi veya kemik hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Yüksek miktarda kalsiyum ve mineral içeriğinden dolayı kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

Anne sütünü ve kalitesini arttırır.

ISIRGAN OTU ÇAYI NAZIR HAZIRLANIR?

Kurutulmuş ısırgan otundan bir yemek kaşığı alarak kaynayan suya atın ve ocağın altını kapatın. 10 dakika demlenmeye bırakın. Fincana süzdükten sonra içebilirsiniz.

GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMESİ GEREKİR?

Sabahları aç karnına, kahvaltı yapmadan 30 dakika önce 1 bardak ve gün içerisinde 1-2 bardak içilebilir.