İşte 2022’nin öne çıkan saç stilleri

Türkiye’de birçok marka ve ünlü isimle çalışan ve Mood Mode şirketinin sahibi saç tasarımcısı Nuri Şekerci, 2022’nin stil ipuçlarını verdi. Şekerci, bu yılın cesaret yılı olduğunu vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Kıyafetler, ayakkabılar, aksesuarlar, makyajlar ve saçlar… Her yıl trendlerin etkisiyle yeniden yorumlanarak karşımıza çıkıyor. Özellikle pandeminin etkisini biraz kaybedip, normal hayatımıza dönmeye başladığımız şu günlerde sokak stilleri yeniden göz önüne çıkmaya başladı. Saçlar ve makyajlar durağan 2021'den sonra renklenirken, kuaför salonları da yeniden canlılığa kavuşmaya başladı.

Ünlülerin saç stilisti, Mood Mode kurucusu Nuri Şekerci, 2022 yılının saç trendlerini açıkladı.

Şekerci, pandemiden uzaklaştıkça daha cesur tercihlere kayıldığını vurgularken, bu yıla çok daha iddiaları kesimlerin ve modellerin damga vuracağını açıkladı. 2022'yi ‘cesaret yılı' olarak niteleyen ünlü saç tasarımcısı, “Geçmişten gelen trendlerin daha asice yorumlandığı bir yıl olacak. Daha alışılmış modelleri alışılmadık yorumlarıyla görebileceğiz. Özellikle cesur kahkul modelleri bu yıl ön plana çıkacak. Alıştığımız kahkuller yerini daha asi modellere bırakacak. Kat kat kesilen saçlar kahkullerle birleşince daha doğal bir görünüm elde edilmesini sağlayacak.” dedi. Şekerci, bu stile örnek olarak dünyaca ünlü aktris Zendaya'yı örnek gösterirken, “Saçınıza zaman ayırmayı seviyorsanız bu trend tam size göre” ifadelerinde bulundu.

KÜT SAÇLAR YENİDEN DÖNÜYOR

Şekerci, kabarık saçların ve aslan yelesi olarak tabir edilen kesimin bu sene podyumlardan sokaklara hızlı bir geçiş yapacağını da belirtti. Su dalgalarının bu sene daha iri dalgalara evrileceğini belirtirken, doğallık vurgusunu da yineledi.

Şekerci, “2000'lerden aşina olduğumuz düz, parlak ve bakımlı saçlar 2022'de yeniden aramızda. Kaia Gerber ve Selena Gomez gibi ünlü isimlerde gördüğümüz kısa, ortadan ayrılmış, parlak saçlar bu yıla damgasına vuracak gibi görünüyor.” dedi. Şekerci, küt saçların da yeniden dönüşünü müjdelediğini belirtirken, Jennifer Lopez'in son kapak çekimlerine atıfta bulundu.

SAÇLARDA CANLI RENKLER

Şekerci bu yılki favorisini saçların aralarına serpiştirilen örgüler olduğunu, Hailey Bieber'ın bu stilin öncülerinden olduğunu belirtti. Şekerci, “Günlük sokak stilinizle kolaylıkla bütünleştirebileceğiniz örgüler size hem şıklık hem de rahat bir stil kazandıracak.” dedi.

Bu yıl renklerin moda endüstrisinden, makyaja hatta saçlara kadar etkisini tamamen hissettireceğini vurgulayan Şekerci, “Bu yıl daha cesur seçimleri saç renklerinde de göreceğiz. Daha canlı renkler ön planda olacak. Kızıl saçlar bu yılın öne çıkan trendlerinden. Bu cesareti gösteremeyenler için ise küllü ve doğal sarı her zaman trendlerdeki yerini korumaya devam ediyor.” dedi.

BAKIMLI VE SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI

“Peki bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olmak için neler yapılmalı?” Ünlülerin saç stilisti, sağlıklı saçlara sahip olmanın temel kuralları olarak; beslenme ve uyku düzeni, günlük tüketilen su miktarının önemini de vurguladı.

Şekerci, fazla ürün kullanımının saçın daha da yıpranmasına yol açacağını vurgularken, saçların korunması için özellikle paraben ve silikon içeren ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Şekerci; “Kısacası, ne kadar doğal içeriğe sahip ürünler kullanırsanız o kadar iyi. Günümüzde birçok doğal alternatif var” dedi.

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