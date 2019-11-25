İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?

Diyetler birbirinden farklıdır ve uygulandığında netice, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Diyet yaparken diyete ne derece sadık kaldığınız ve yanı sıra yapılan egzersizleri ne derece sürdüğünüz oldukça önemli. İsveç diyeti, dünyanın en ünlü diyetleri arasında yer alıyor. Ancak her diyet gibi İsveç diyeti de mutlaka bir uzman tarafından önerilmelidir.
İşte 1 haftalık İsveç diyeti programı;
1 HAFTALIK İSVEÇ DİYETİ
1.GÜN
SABAH: 1 fincan kahve (1 adet şeker kullanabilirsiniz)
ÖĞLE: 2 yumurta, 2 domates, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak
AKŞAM: 200 gram biftek, biraz hakiki zeytinyağı ve limon ilave edebileceğiniz salata
2.GÜN
SABAH: 1 fincan kahve (1 çay kaşığı şeker atabilirsiniz)
ÖĞLE: 1 dilim salam, 100 gr yoğurt
AKŞAM: 200 gr biftek, salata ve 1 adet meyve
3.GÜN
SABAH: 1 fincan kahve, 1 dillim kızarmış ekmek
ÖĞLE: 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve
AKŞAM: 2 Haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, salata
4.GÜN
SABAH: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 fincan kahve(1 kesme şeker kullanılabilir)
ÖĞLE: 1 tane haşlanmış yumurta, 1 rendelenmiş havuç, 25 gr. beyaz ekmek
AKŞAM: Yarım portakalın suyu, 100 gr yoğurt
5. GÜN
SABAH:1 büyük boy havuç limon ilaveli
ÖĞLE: 200 gr balık yalnızca limonlu
AKŞAM:1 porsiyon brokoli, 200 gr. biftek ve salata
6. GÜN
SABAH: 1 Fincan kahve
ÖĞLE: 2 haşlanmış yumurta ve rendelenmiş havuç
AKŞAM: 200 gr tavuk ve salata
7.GÜN
SABAH: 1 fincan çay
ÖĞLE:1 adet meyve ve 200 gr et
AKŞAM: Öğleden sonra yenilmeyecek
UYARI: HİÇBİR DİYETİ UZMAN BİR DİYETİSYENE DANIŞMADAN UYGULAMAYINIZ.