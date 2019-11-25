Günümüzde aşırı kilo pek çok kişinin ortak sorunu haline geldi. Obezite ve aşırı kilo sorunu yaşayanlar, kilo vermek için çeşitli diyetler uygulayarak fazla kilolarından kurtulmaya çalışabilirler. Bu diyetlerden en popüler olanlarından biri de İsveç diyetidir. Peki, İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır?

Diyetler birbirinden farklıdır ve uygulandığında netice, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Diyet yaparken diyete ne derece sadık kaldığınız ve yanı sıra yapılan egzersizleri ne derece sürdüğünüz oldukça önemli. İsveç diyeti, dünyanın en ünlü diyetleri arasında yer alıyor. Ancak her diyet gibi İsveç diyeti de mutlaka bir uzman tarafından önerilmelidir.

İşte 1 haftalık İsveç diyeti programı;

1 HAFTALIK İSVEÇ DİYETİ



1.GÜN

SABAH: 1 fincan kahve (1 adet şeker kullanabilirsiniz)

ÖĞLE: 2 yumurta, 2 domates, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

AKŞAM: 200 gram biftek, biraz hakiki zeytinyağı ve limon ilave edebileceğiniz salata

2.GÜN

SABAH: 1 fincan kahve (1 çay kaşığı şeker atabilirsiniz)

ÖĞLE: 1 dilim salam, 100 gr yoğurt

AKŞAM: 200 gr biftek, salata ve 1 adet meyve

3.GÜN

SABAH: 1 fincan kahve, 1 dillim kızarmış ekmek

ÖĞLE: 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

AKŞAM: 2 Haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, salata

4.GÜN

SABAH: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 fincan kahve(1 kesme şeker kullanılabilir)

ÖĞLE: 1 tane haşlanmış yumurta, 1 rendelenmiş havuç, 25 gr. beyaz ekmek

AKŞAM: Yarım portakalın suyu, 100 gr yoğurt

5. GÜN

SABAH:1 büyük boy havuç limon ilaveli

ÖĞLE: 200 gr balık yalnızca limonlu

AKŞAM:1 porsiyon brokoli, 200 gr. biftek ve salata

6. GÜN

SABAH: 1 Fincan kahve

ÖĞLE: 2 haşlanmış yumurta ve rendelenmiş havuç

AKŞAM: 200 gr tavuk ve salata

7.GÜN

SABAH: 1 fincan çay

ÖĞLE:1 adet meyve ve 200 gr et

AKŞAM: Öğleden sonra yenilmeyecek

UYARI: HİÇBİR DİYETİ UZMAN BİR DİYETİSYENE DANIŞMADAN UYGULAMAYINIZ.