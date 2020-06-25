Jawline dolgusu nedir? Çene hattı dolgusu nasıl yapılır?

Jawline dolgusu son günlerde birçok kişinin ilgisine çeken daha karakteristik ve havalı bir görünüme kavuşmak için tercih edilen yüz dolgusu işlemlerden biridir. Peki, Jawline dolgusu nedir? Yüzün hangi bölgelerine dolgu yapılır?

Jawling dolgusu özellikle çene hattında bazı sorunları olanlar, asimetri veya çene altında sarkmaların meydana geldiği çenenin yan kısımlarına dolgu yapılarak daha keskin yüz hatlarına kavuşmalarını sağlayan özel bir uygulamasıdır. Özellikle ünlülerde görmeye alışık olduğumuz jawline dolgusu çene bölgesinin görünümünden şikayetçi olan kişiler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki jawline dolgusu nedir? Jawline dolgusu ile belirgin bir çene hattına ulaşılabilir mi? işte jawline dolgusu hakkında bazı detaylar…

JAWLİNE DOLGUSU

Jawline dolgusu çene ucundan kulak önlerine kadar uzanan her iki mandibular kemik hattı boyunca yapılan dolgu işlemidir. Yüzün her iki tarafının belirginleşmesi işlemidir. Hastalar çene hattına ve çene ucuna yapılan bu dolgu ile daha estetik bir görünüme kavuşmayı hedeflerler.

Diğer bir adıyla çene hattı dolgusu olarak adlandırılan bu uygulama ile çene çizgisi belirginleşir ve ön plana çıkar. Kilo problemi yaşayan kişilerde gıdı bölgesinde yaşanan yağlanma sorunun neden olduğu çenede belirsizlik giderilir. Jawline dolgusu uygulaması ile çene hattındaki uyumsuzluklar ortadan kaldırılarak çene hattının daha belirgin olması sağlanır.

ÇENE BÖLGESİNDE SIK KARŞILAŞILAN ŞEKİL BOZUKLUKLARI NELERDİR?

Çene bölgesi herkeste farklı bir görünüme sahiptir. Şekil bozuklukları yapısal ya da ilerleyen yaşla birlikte fazla kilo artışından kaynaklanabilir. Tüm bu sorunlardan şikayetçi kişiler jawline dolgusu ile bu problemden kurtulabilirler. Genellikle farklı çene yapıları yüzünüzü de başka boyutlara taşır. Aşağıda sıraladığımız şekil bozuklukları çene bölgesinde en sık görülen problemler arsında yer alır.

-Asimetri

-Çene hattının belirsiz olması

-Çene altı sarkması

-Çenenin küçük ve geride olması

-Hacim eksikliği

-Büyük çene

-Çene ucundaki gamze

Jawline dolgusu ile hayalinizi kurduğunuz daha belirgin ve keskin bir çene yapısına kavuşabilir aynı zamanda çenenizdeki şekli problemlerini gidererek daha genç ve estetik bir görünüme sahip olabilirsiniz.