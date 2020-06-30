Siyah noktalar kadın ve erkek herkesin ortak sorunlarından biridir. Cildin üst tabakasında dışarıdan bakıldığında kolayca görülebilen içi dolu, küçük noktalardır. Onlardan kurtulmak için pek çok çözüm yöntemi aramış veya denemiş olabilirsiniz ancak jelatin maskesi ile tanıştıktan sonra artık onları sıkmak ve gereksiz yöntemlerle cildinize zarar vermekten kurtulabilirsiniz. Peki, jelatin ile siyah nokta maskesi nasıl yapılır?

Yüz bölgesinde, T bölgesi de denilen burun, çene ve yanaklarda yaygın olan siyah noktalar vücudunuzun birçok bölgesinde ortaya çıkabilirler. Genellikle etraftaki toz ve kir cilt üzerinde birikerek siyah noktalara zemin hazırlarlar. Bu noktaların çoğalmasına neden olan başlıca sebeplerden biri de hava kirliliğidir. Aynı zaman da hormonal dengesizlikler ve yeteri kadar hijyene önem vermeme siyah nokta problemine yol açabilir.

Siyah noktalar cilt gözeneklerini tıkayarak yağ ve ölü derilerin birikmesine yol açar ve bu durum cildinizin görünümü açısından olumsuz etkilere neden olur. Ancak siyah noktaları cildinizden arındıracak, pürüzsüz ve sağlıklı bir ciltte sahip olmanıza yardımcı olan birçok yöntem bulunur. Jelatin maskesi cildinize zarar vermeden siyah noktaları cildinizden uzaklaştırmaya yardımcı pratik bir yöntemdir. Peki jelatin ile siyah nokta maskesi nasıl yapılır? Evde siyah noktalardan kurtulmanın yolları nelerdir? İşte siyah noktalarınızla vedalaşacağınız jelatin maskesi tarifi…

SİYAH NOKTALARINIZI KALDIRIN

JELATİN VE SÜT MASKESİ

Jelatin ve süt maskesi, siyah nokta ve ölü derileri cildinizden çıkarmaya yardımcı olur. jelatinin sıkılaştırıcı ve temizleyici özelliği gözeneklerdeki kirleri temizler. Süt ise cildinizin PH seviyesini dengeler. Ayrıca cildinizi yatıştırmaya yardımcı olur. Düzenli olarak uygulamak cildinizi nemlendirir ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı toz jelatin

4 yemek kaşığı süt

HAZIRLANIŞI

Toz jelatini bir kabın içerisine koyun ve 4 yemek kaşığı süt ilave ederek mikrodalga fırına yerleştirin. Hazırlamış olduğunuz karışımı 10-15 dakika ısıtın. Soğuduktan sonra siyah noktaların olduğu bölgelere yoğunlaşarak sürün. Ardından 40 dakika kurumasını bekleyin ve kenarlardan başlayarak içe doğru ilerleyin. Haftada 2-3 kez uygulayarak siyah noktalarınızı kökünden kurutun.