Jennifer Aniston, ilk ürününü piyasaya sürdü

Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı LolaVie markasından saç bakım ürünlerini piyasaya sürdü. Güzel oyuncu, Instagram hesabından da yeni ürünlerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde pek çok meslektaşı gibi güzellik markası çıkardığını duyurmuştu. LolaVie ismini verdiği markanın ilk ürünleri ise piyasaya sürüldü. Aniston, LolaVie adı altında saç bakım ürünlerine önceliği verdi.

Parlaklık artırma, kolay taranabilme gibi özelliklere sahip ürünler için Aniston “İsviçre çakısı gibi” benzetmesini yaptı. Ürünlerin yüzde 99 oranda doğal olarak elde edildiğini belirten Aniston, ürünlerin farklı saç türlerini kapsadığını da söyledi.

MARKASININ İSMİ İÇİN ESKİ ARABASINDAN ESİNLENMİŞ

Güzel oyuncu, yeni markası LolaVie’nin isminin California’ya taşındıktan sonra aldığı ilk arabasına verdiği isimden geldiğini anlattı:

“Birisi bana arabama ne isim verdiğimi sordu ve onlara bakıp ‘bu sık yapılan bir şey mi’ diye sordum ve ‘Ah, evet’ dediler ve arabama o anda Lola adını verdim.”

Lola kısa süre sonra yıldızın kendisi için de bir takma isim olmuş: “Bir yerlere gittiğimde ‘Lola burada’ derlerdi.”

Şimdi, bu takma isim Aniston’ın ürün serisinin siyah-beyaz şişelerini süslüyor. Aniston farklı ürünler de çıkarabileceğinin sinyallerini veriyor:

FARKLI ÜRÜNLER DE ÇIKACAK

“Şu anda saç bakım ürünleri ama kafamda bir sürü fikir var. Hiçbir şey için herhangi bir sınır görmüyorum.”

Aniston yeni ürünlerinin lansmanı için yaptığı hazırlıkları Instagram hesabından da paylaştı:

Bu gönderiyi Instagram’da gör Jennifer Aniston (@jenniferaniston)’in paylaştığı bir gönderi

“Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bu projeyi size tanıtabildiğim için çok heyecanlıyım. Bu seriyi yapmak için ekibimiz çok sıkı çalıştı. Biz parabensiz, silikonsuz, sülfatsız, glütensiz, vegan ve tabii ki ZARARSIZ ürünler hazırladık; çünkü hayvanlarımızı seviyoruz. İlk ürünümüz de bugün piyasaya çıkıyor.”

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