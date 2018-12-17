Jennifer Lopez 2019’da piyasada olacak yeni cilt bakım markasını tanıttı

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Jennifer Lopez, kendi adını verdiği bir marka çıkarmaya hazırlanıyor. 2019’da cilt bakım markası çıkaracağını açıklayan Lopez “Çıkardığım ürün benim öğrendiklerimi ve sırlarımı barındırıyor” dedi.

Stili, sahne şovları, şarkıları ve oyunculuğuyla her daim gündemde kalmaya başaran Jennifer Lopez, şimdi de kozmetik dünyasına geçiş yaptı. 2019’da bir cilt bakım markası çıkaracak olan Lopez, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte cildini nasıl koruduğu hakkında konuştu ve yeni markasının müjdesini verdi. “Yeni bir cilt bakım markası çıkarıyorum. Uzun zamandır üzerinde çalışıyordum. İşe yarar bir şey olacak. Üzerinde benim adımı görünce güvenebileceğiniz bir ürün” diyen JLO, satışa çıkacak ürünlerin oldukça etkili olacağına değindi…

“Çıkardığım ürünün benim öğrendiklerimi ve sırlarımı barındırmasını istedim. İğnelerle yapılan bir şey değil” yorumunda bulunan Jennifer Lopez, “Sağlıklı yaşıyorum. Kendime bakmaya çalışıyorum. Asla makyajla yatmıyorum. Cildimi nemlendirecek gece kremleri kullanıyorum. Ve her gün güneş koruyucu sürmek, bir anahtar” şeklinde konuştu.

