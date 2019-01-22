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Jennifer Lopez’in makyajsız hali şaşkınlık yarattı! İşte makyajsız ünlüler
Jennifer Lopez’in makyajsız hali şaşkınlık yarattı! İşte makyajsız ünlüler
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz hafta makyajsız halini paylaştı. Yüzünde bir tane bile kırışıklığın olmaması ve son derece parlak bir cilde sahip olması 'Photoshop' iddialarını güçlendirdi...
Güzellik 22 Ocak 2019 - 11:29

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon beğeni, on binlerce yorum alan fotoğraf ne var ki kimseye inandırıcı gelmedi.
jennifer-lopez50 yaşındaki sanatçının yüzünde bir tane bile kırışıklık olmaması ve son derce parlak bir cilde sahip olması şaşkınlık yarattı. ‘Bir insan kendine nasıl bu kadar iyi bakabilir’ diye takdir edenler vardı ama genellikle ‘Bizi makyajsız ya da photoshopsuz olduğuna asla inandıramazsın’ gibi yorumlar çok daha fazlaydı… İşte Jennifer Lopez dışında makyajsız halleriyle dikkat çeken ünlü isimler…

adele-makyaj

Adele

bella-hadid

Bella Hadid

cardi-b

Cardi B

chrissy-teigen

Chrissy Teigen

gigi-hadid

Gigi Hadid

lady-gaga

Lady Gaga

naomi-campbell

Naomi Campbell

rihanna

Rihanna

tyra-banks

Tyra Banks

Son güncelleme: 17:59 - 22.01.2019
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