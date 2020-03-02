Julia Roberts’ın kusursuz cildinin sırları

Gülüşüyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Julia Roberts, parlak cildi ile dikkat çekiyor. 1980'li yıllardan bu yana ekranlarda olan 53 yaşındaki Roberts'ın kusursuz cildine sahip olmak isterseniz, ünlü oyuncunun rutinlerini uygulayabilirsiniz...

Dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts, parlak ve canlı cildi ile dikkat çekiyor. Yıllardır cildine özen gösterdiğini söyleyen Roberts, makyajını çıkarmadan yatmıyor, güneş kremi kullanmadan sokağa çıkmıyor…

Julia Roberts, ‘Açık havada olmayı seven üç çocuğu olan sorumlu bir ebeveyn olarak tamamen iyi bir güneş kremi kullanıyorum’ diyor ve kadınlara da kremsiz sokağa çıkmamalarını öneriyor.

Roberts, yatmadan önce mutlaka makyajını temizliyor. “Geceleri göz makyajınızı birçok kez çıkarıyorsunuz ama ertesi sabah uyandığınızda makyaj yapmış gibi görünüyorsunuz!” diyen Roberts, yıllardır Lancome’un Bi-Facil çift etkili göz makyajı temizleyicisini kullandığını belirtiyor.

Üç çocuk annesi yıldız, yüzü, elleri ve ayakları için hidrasyon odaklı bir cilt bakımı tercih ediyor. Roberts ayrıca yüzüne ve saçına ise sızma zeytinyağı kullanıyor.

Ünlü oyuncu beslenmenin de cilt bakımına katkıda bulunduğunu düşünüyor ve “Kesinlikle özenle yemeye çalışıyoruz. Çocuklarıma her zaman söylediğim gibi, iyi hissetmek için iyi şeyler yemelisin” diyor…