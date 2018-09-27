Kadınların yeni gözdesi: Kaş kontürü

Burun estetiği, dudak dolgusu derken sıra kaş kontürüne geldi. Seyrek kaşlara uygulanan 'Kıl tekniği' yöntemi kadınların neredeyse vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki 'Kaş kontürcüler' ev ev gezmeye başladı. Güzellik merkezlerinde ve gelişmiş kuaför salonlarında yaptırılan kontür için ev ev dolaşan 'uzmanlar' için ise uyarı geldi: Aman hijyene dikkat.

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Erkeklerde saç ekiminin yaygınlaşmasının ardından şimdi de kadınlarda seyrek kaşlara uygulanan “Kıl tekniği” yöntemi, kaş kontürü revaçta.

EV EV GEZİYORLAR

Kalın kaş modasına uymak isteyen ya da ok gibi bir kaşa sahip olmak isteyen kadınların yaptırdığı kaş kontürü uygulamasını bir merkeze gitmek zorunda olmadan, evinizde de uygulatabiliyorsunuz. Ancak uzmanlar; kontür işleminin mümkünse güzellik merkezlerinde yaptırılması gerektiğini söylüyor.

“EVLERE DE GİDİYORUZ”

Kadınların yanı sıra erkeklerden de taleplerin geldiğine değinen Microblading uzmanı Selma Özgül, “Uygulama işlem süresi ortalama 40-50 dakika sürüyor. İster estetik merkezimizde, isterseniz evinizde de yaptırabiliyorsunuz. Kalıcığın ise kişiye göre 6 ay ile 15 ay arasında değişebiliyor. Kaliteli malzeme ve cihazlarla acısız ve kalıcı kaşlara sahip kadınlar kendilerini daha mutlu hissediyor. Operasyonun kişiye kesinlikle bir zararı yok. Tam tersine aile hayatına pozitif bir etkisi var. Zaman zaman erkekler de bu yöntemi deniyor” şeklinde konuştu.

EĞİTİM ŞART!

Microblading yani Kaş Kontürü uygulamasını mutlaka eğitimli uzmanların yapması gerektiğinin altını çizen Özgül, “Bu uygulama herkesin yapabileceği birşey değil” uyarısında bulunarak şöyle konuştu: “Teknoloji sürekli ilerliyor. Daha iyi cihazlar, daha kalıcı uygulamalarla daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Doğal olarak eğitimler, kurslar, seminerler değişiyor. Eğitimler da güncelleşiyor haliyle. Modaya ve teknolojik gelişime açık olmak ve yakından takip etmek de çok önemli. Bunun için eğitimsiz kişilerden uzak durulmalı”

İYİ ARAŞTIRMALI

Microblading Kaş Uzmanı Yaren Eroğlu da, bu alanda tek problemin eğitimsiz ya da eksik eğitim almış kişilerin olduğunu vurgulayarak, “Kişiler kaş yaptırmak istedikleri kişiyi ve merkezi çok iyi araştırmalı. İşlem iğneleri de mutlaka kişinin gözünün önünde açılmalı. Bunun dışında işlem sonrası bakıma dikkat edildiği takdirde kişi problem yaşamaz” uyarısında bulundu. Eroğlu; fiyatların ise semte ve kuruma göre 300 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini belirtti.

EVLER İÇİN HİJYEN UYARISI

Uygulamanın genelde güzellik merkezlerinde, gelişmiş kuaför salonlarında ya da sadece kalıcı makyaj işlemlerinin yapıldığı özel salonlarda yapıldığını ve evde yapılmanın hijyen açısından güvenli olmadığını belirten Eroğlu; “Mesleğin ilk yıllarında tecrübe kazanmak için ya da sürekli olarak evlere giderek hizmet verildiğini görüyoruz. Ancak bu bize göre profesyonel bir işlem olmuyor. Biz bu konuda eğitim veren bir firma olarak böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Güzellik uğruna insanlar acemi ellerin kurbanı oluyor. Bu tarz uygulamaları ciddiye almak gerekir. Yoksa geri dönüşü zor sonuçlar ortaya çıkabilir.” diye konuştu.