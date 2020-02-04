Cilt tipimizi, vücut proporsiyonumuzu bilmek her zaman bize bir artı kazandır. Kadınlarının bilmesi gereken konulardan biri de nasıl bir yüz tipine sahip olduğu ve bu yüz tipine hangi saç modellerin daha çok yakışacağını hakkında bir takım bilgilere sahip olmalarıdır. Saçlarla ilgili en büyük soru işaretlerinden biri kahkül meselesidir. Peki kahkül kimlere yakışır? Hangi yüz tipi kahkül kestirmeli?

Zaman zaman hep aynı saç modeline sahip olmak sıkıcı gelebilir ve bazen değişikliğe ihtiyaç duyabiliriz. Kahkül kesimi de işte tam bu sırada bize yenilik katacak bir saç kesimidir. Bilmeniz gereken en önemli şey her yüz tipi kahkülü rahatlıkla kullanabilir. Ancak, yüz tipine uygun kahkül modelini bulmak iyi bir fikirdir. Peki kahkül kimlere yakışır? İşte yüz şekline göre kahkül modelleri ve bazı ipuçları…

YUVARLAK YÜZ TİPİ İÇİN KAHKÜL MODELİ

Yuvarlak yüz tipine sahip kişiler kahkül kesiminde çok dikkatli davranmalıdır. Öncelikle yapmanız gereken şey yüzünüzün yuvarlaklığını azaltmanız olacaktır. Kısa ve seyrek kahkül modelleri bu yüz tipi için önerilmez. Gözlerinize kadar uzanan kahkül kesimi harika görünmenizi sağlayabilir.

OVAL YÜZ TİPİ İÇİN KAHKÜL MODELLERİ

Oval yüz için saç kesimi daha çeşiitlilik gösterebilir. Bu yüze sahip şanslı kişiler neredeyse her modeli rahatlıkla kullanabilirler. Kaşlarınızdan kirpiklerinize uzanan kahkül modelleri size en yakışan modellerden biri olabilir.

KARE YÜZ TİPİ İÇİN KAHKÜL MODELİ

Kare yüz şekli çeneye doğru sivrilen bir yüz tipidir. Kahkülle daha çok sivrileştirmeye çalışmak hoş bir görünüm vermez bu nedenle ortadan veya yandan ayırarak ince uçlu kesim yapılabilir. Aynı zamanda kalın tutamları yanlara ayırarak uç kısımlarını daha ince kestirebilirsiniz.

ÜÇGEN YÜZ TİPİ İÇİN KAHKÜL MODELLERİ

Çene yapısı dar olması bu yüz tipinde dikkat çeken bir özelliktir. Saç uçlarına bol hacim kazandırmak daha havalı görünümünüze yardımcı olabilir. Katlı kesimler sizin için oldukça uygundur.