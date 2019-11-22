Kahve ile bronzlaşmak mümkün mü? İşte kahve ile bronzlaşma yöntemi…

Kahve ile bronzlaşmak mümkün mü? İşte kahve ile bronzlaşma yöntemi…

Yaz aylarında güneşin altında bronzlaşabiliriz ancak, güneşin zararlı ışınları cildimizde zamanla cilt kırışıklıklarına ve lekelere yol açar. Kahve telvesi peeling etkisine sahiptir ve cildi ölü derilerden arındırır. Aynı zamanda bronzlaşmaya da katkı sağlayan kahve ciltte doğal yollarla renk değişikliğine katkıda bulunabilir. İşte kahve ile bronzlaşma yöntemi…

Cildinize biraz renk katan ucuz, kolay ve tamamen natürel bir bronzlaşma çözümü arıyorsanız, aradığınız cevap kahve olabilir. Kahve, kimyasallara ihtiyaç duymadan ten rengi elde etmek için mükemmel bir güzellik seçeneği sunabilir. Kahve losyonu yaparak, kahve çekirdeği ile zeytinyağını karıştırarak veya kullanılmış kahve çekirdeğini kaynatarak cildinizi kahve ile rahatlıkla bronzlaştırabilirsiniz. İşte kahve ile bronzlaşma yöntemi…

KAHVE İLE BRONZLAŞTIRICI LOSYON

-Bir kahve filtresine 6 yemek kaşığı kahve ekleyin. Daha koyu bir kahve hazırlamak istiyorsanız biraz daha kahve ekleyebilirsiniz. Kahveniz ne kadar koyu olursa elde edeceğiniz sonuç daha başarılı olabilir.

-Kafeinli bir kahve tercih edin, böylece losyonunuz selülit görünümünüzü de iyileştirmeye yardımcı olur.

-Ölçüm yapmak istemiyorsanız, filtreyi bir kabın tamamı için yeterli miktarda kahve ile doldurabilirsiniz, ancak yalnızca bir bardak hazırlamak için yeteri kadar su ilave edin.

-Kahvenizi hazırlayın. Losyonunuzu yapmadan önce, kahvenizin soğumasını bekleyin.

-Kahve soğuduktan sonra büyük bir kaseye 250 mililitre losyon dökün. Doğal içerikli bir losyon daha iyi sonuçlar verecektir.

-Herhangi bir losyon ile kahveyi karıştırarak kapaklı bir kabın içine alın.

-Cildinize sürün ve kuruyunca durulayın. Hazırladığınız losyonu her gün kullanabilirsiniz.

-Bozulma endişesi taşıyorsanız buzdolabında saklayabilirsiniz.