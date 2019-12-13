Kahveli vücut peelingi nasıl yapılır? Yağlı ve kuru ciltlere ayrı ayrı peeling tarifleri…

Kahve kokusu ve lezzeti ile adeta yaşam tarzımız değişir. Severek tükettiğimiz bu içecek aynı zaman da mükemmel bir vücut peelinginin ana malzemelesidir. Yalnızca içtiğimiz kahvenin telvesinden yararlanarak cildimize mükemmel bir peeling uygulayabiliriz. İşte kahveli peeling tarifi...

Cildinizi peeling ile arındırmak birçok yarar sağlar. Yalnızca cildinizin daha canlı ve genç görünmesini sağlamakla kalmaz, gözeneklerinizi tıkayan ölü deri hücrelerini de temizlemeye yardımcı olabilir. Ölü cilt hücrelerinin ciltten arındırılması makyajınızın daha pürüzsüz olmasını sağlar. Ölü derilerden kurtulmak aynı zaman da yaşlanma belirtileriyle de savaşabilir. Kozmetik ürünleri alabileceğiniz mağazalarda vücut ovma ürünlerine sık rastlayabiliriz ama hem pahalı em de kimyasal içeriğe sahip olabilirler. Bunun yerine kendi vücut peelinginizi mutfağınızda bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Onlardan bazıları ise kahve! Kan dolaşımınızı hızlandırır, pembe ve canlı bir görünüm kazandırır. Bunlarla da kalmaz ölü hücrelerden arındırır ve gözeneklerdeki kirleri yok eder. İşte kahve ile vücut peeling tarifleri;

KURU CİLTLER İÇİN KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler;

3 yemek kaşığı kahve telvesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

İki malzemeyi karıştırın ve cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra cildinizi temizleyin. Ardından cildinize nemlendirici sürün ve böylece cildinizin neme doymasını sağlayın.

YAĞLI CİLTLER İÇİN KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler;

4 tatlı kaşığı kahve telvesi

2 çorba kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Eğer yağlı bir cilde sahipseniz hazırladığınız bu maskeyi cildinize masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile yıkayın. İşlemin ardından yağ oranı düşük bir nemlendirici uygulayın.