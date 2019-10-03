Kahverengi gözler çok yönlüdür ve makyaj yaparken birçok renkle uyum sağlayabilirler. Özelikle sıcak kahve göz rengi, kahverengi, turuncu, bronz ve altın tonları gibi sıcak tonlarla eşleştiğinde mükemmel bir görünüm elde edilebilir. İşte kahverengi gözler için makyaj tüyoları…

Kahverengi paletler, doğal görünümün yanı sıra gündüz ve gece makyajında rahatlıkla kullanılabilirler. Soğuk tonlar bu renge sahip gözlerde daha uyumsuz durabilir. Buz mavisi veya mor tonlarını tercih etmek yerine gözlerin ışıltısını arttıracak mücehver tonlarını kullanabilirsiniz. Gözlerinizdeki tonlara göre makyaj yapmak gözlerinizin daha ön plana çıkmasına yardımcı olur. Göz makyajı yaparken biraz daha zorlanabiliriz çünkü far dışında kalem ve eyeliner çekimi biraz daha risklidir çünkü yapılan bazı hatalar makyajı tamamen silmemizi gerektirebilir. Kahverengi gözlerini buğusunu arttırabilir, gözlerinizin daha belirgin olmasını sağlayabilirsiniz. Bazı hileler ile istediğiniz göz makyajına sahip olabilirsiniz. İşte kahverengi gözler için makyaj tüyoları…

KAHVERENGİ GÖZLER İÇİN ÖNERİLER

SMOKEY GÖZ MAKYAJI

Dumanlı göz makyajı kahverengi gözler için en ideal makyajlardan biridir. Siyah ve gri tonları bu gözler için biraz daha koyu durabilir. Bu nedenle dumanlı göz makyajında her zaman kullanılan koyu tonlar yerine daha sıcak tonlar tercih edilebilir. Dumanlı göz makyajını kahverengi tonları ile yapmak gözlere daha buğulu ve sofistike bir hava katabilir. Altın tonları ile gece makyajı yapabilir ve ışıltı tonlarla gözlerinize daha iddalı bir görünüm verebilirsiniz.

KEDİGÖZÜ MAKYAJI

Kedigözü makyajı ile randevunuza, arkadaşlarınızla akşam yemeğine, iş ortamında rahatlıkla katılabilirsiniz. Kedigözü makyajı her zaman elinizin altında bulunması gereken mükemmel bir stildir. Gündüz makyajı yaparken göz kapağınıza kahverengi tonlarında far sürebilir ve kalem ile uyumlu bir makyaj elde edebilirsiniz. Akşam etkinlikleri için ise daha koyu gölgeler ve eyeliner ile kedigözü makyajı yapabilirsiniz.