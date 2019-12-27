Kahverengi göz, açık kahve, kehribar gibi zengin tonlara sahip sıcak ve muhteşem bir göz rengidir. Bu gözlerin yaygın olması sıradan bir göz rengine sahip olduğunuz anlamına gelmemelidir. Onları daha belirgin ve ön plana çıkarmak istiyorsanız, yeni şeyler deneyebilirsiniz. Peki, kahverengi tonlarda göz makyajı nasıl yapılır?

Göz makyajı daha çok ayrıntı ister ve doğru tonlarla bakışlar daha da kuvvetlenebilir. Dumanlı ya da kedigözü makyajının eklenmesi ile muhteşem bir görünüme kavuşabilirler. Kahverengi gözler güzelliğinin dışında çok yönlüdür ve sayısız makyaj stiliyle uyum sağlayabilirler. Kahverengi tonlar hemen hemen her göz rengine hitap edebilir ve doğal bir görünüm verebilir. Göz renginiz ister mavi ister yeşil olsun kahverenginin zengin tonlarıyla uyumu yakalayabilirsiniz. Günlük makyaj yaparken kahve tonlarını kullanmak daha natürel bir görüntü verir ayrıca gece makyajında veya özel günlerde de kullanabileceğiniz en iyi tonlardır. Öyleyse kahve tonlarda göz makyajı nasıl yapılır bazı ipuçları;

KAHVERENGİ TONLARDA GÖZ MAKYAJI YAPIMI

Öncelikle işe açık renkli bir far ile göz kapağınıza baz uygulayın. Bu yöntem gölge yapmanızı kolaylaştırır. Ardından bronz açık kahve farı göz kapağınıza yayarak geniş bir gölge yapın ve kaşın alt kısmına yani kaş kemiğine doğru yayın. Göz altınıza aynı renkte farı ince uçlu fırça ile geçin. Koyu kahve renk farınızı kirpik diplerinden başlayarak derinlik verin. Aynı şekilde alt kirpik diplerine de koyu kahveyi farınızı geçin. Geçişleri yumuşatmak için fırça yardımı ile yumuşatın. Kahve tonlarda bir kalemi kirpik diplerine yayın üst kirpik diplerinize de sürerek fırça ile dağıtın. Kalem çizgi halinde kalmamalı vurgu ve makyajı koyulaştırmasını sağlayın.