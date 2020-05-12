Kalçadaki beyaz çatlaklar nasıl geçer?

Derinin altında bulunan yağ ve kaslar deriden daha hızlı büyüyerek genişlemeye başlaması ile çatlaklar meydana gelir. Cilt çatlağı olarak bilinen sorunun en yaygın nedenleri arasında hızlı kilo almak ve vücudun genişlemesinin mevcut vücuda uymaması ve hormonal değişikliklerdir. Peki vücuttaki beyaz renkli çatlaklar nasıl geçer?

Deride oluşan çatlaklar erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Bunun en büyük nedeni kadınlardaki hormon seviyesinin erkeklere göre daha yüksek olmasıdır. Başlangıçta çatlak izleri kırmızı ya da morumsu olur ancak giderek rengi açılır ve beyaza dönüşür. Genellikle kalça, bacak, karın ve göğüslerde meydana gelen bu çatlaklar birçok kadının en büyük problemlerinin başında yer alır. Peki beyaz çatlaklar nasıl geçer? İşte beyaz çatlaklar için tedavi yöntemleri…

BEYAZ ÇATLAKLAR NASIL GEÇER?

Aktif çatlakları gidermede kullanılan doğal yöntemler ve kremlerden daha iyi sonuçlar alınabilir. Ancak beyaz çatlakların krem ya da yağlarla giderilmesi mümkün değildir. Bu çatlakları gidermede en etkili yöntemler profesyonel bir müdahale ile gerçekleşir. Lazer sistemleri, çatlakların görünümünü önemli ölçüde hafifletmekte ve belirginliğini büyük oranda azaltmaktadır. Lazer tedavilerinin yanı sıra PRP-kök hücre tedavisi, dermoterapi, mikrodermabrazyon, mezolift, dermoreller ve kimyasal peeling gibi işlemler uygulanarak ciltte yenilenme sağlanabilir.

Cilt çatlaklarını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi henüz bulunmamaktadır. Lazer tedavileri yalnızca görünümlerini azaltmaya yardımcı olur. Beyaz çatlaklar üzerinde en etkili yöntemlerden biri ıcon lazer sistemidir. Bu sistemle ışınlar derinin alt tabakasına ulaşarak mikroskobik yaralar meydana gelir ve cildin kendi kendini onarması sağlanır.

ÇATLAKLARI ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Çatlakların oluşmasını engellemek için vücudu esnetmeye alıştırmak gerekir. Krem ve yağlar cildin esnemesine yardımcı olur. Aynı zaman da masaj yaparak kan dolaşımını arttırarak çatlaklara karşı önlem alabilirsiniz.

Dengeli beslenme ve bol su tüketmek cildin sağlığını korumasına yardımcı olur. Ayrıca soğuk-sıcak duş ve egzersiz hücrelerin güçlenmesi de çatlaklara karşı vücudunuzu korumaya yardımcı olur.