Eyeliner göz makyajını tamamlayan ve en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Bunu yapmak için profesyonel olmanız gerekmez fakat kadınların en çok zorlandığı işlemlerden biridir. Bazen defalarca denersiniz ama sonuç ne yazık ki istediğiniz gibi olmaz. Peki kalıcı eyeliner ne kadar dayanır? Dikkat edilmesi gerekenler…

Kalıcı eyeliner sizi bu dertlerden kurtarmanın zahmetsiz yoludur. Kuyruklu, kuyruksuz ince veya kalın hatlı dilediğiniz gibi eyeliner görünümüne bu teknikle ulaşmanız mümkün. Her sabah uyandığınızda dümdüz çekilmiş bir eyeliner ile uyanmak zaman kazanmanızı sağlar. Bu yönteme başvurmak isteyenlerin kafasında bir takım soru işaretleri bulunabilir. İşte, Kalıcı eyelenir nedir? Ömrü ne kadardır ve nelere dikkat etmek gerekir gibi sorular ve cevapları ile ilgili merak ettikleriniz ve tüm detayları bu haberimizde…

KALICI EYELİNER NEDİR?

Kalıcı eyeliner tıpkı makyaj yaptığınızda sahip olduğunuz eyelinerın kalıcı olması durumudur. Bu yöntemle her zaman düzgün ve yeni çekilmiş bir eyeliner çizgisine sahip olabilirsiniz. eyeliner ile sade bir makyajınızı bile tek bir çizgi ile mükemmel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Üstelik akma ve dağılma gibi sorunları ile karşılaşmanıza neden olmadan her anın tadını çıkarabilirsiniz.

KALICI EYELİNER YÖNTEMİNİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

En çok merak edilen sorulardan biri de kalıcı eyelinerın süredir. Kalıcı eyeliner süresi yaklaşık 1,5-2 yıl arasında değişebilir. Dövme gibi derinin alt tabakasına işlem yapılmaz fakat dövmede kullanılan teknik uygulanır. Uzman kişilerin tercih edilmesi ve gerektiğinde bakımlarının yapılması ile 3 yıla kadar kalıcılığı devam edebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Önlem olarak uygulama öncesi bazı vitamin ve ilaçları olası kanamaları en aza indirgemek için bırakmak gerekebilir.

-Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız ya da bağışıklık siteminizi ve iyileşmenizi etkileyen diyabet veya başka bir rahatsızlığınız varsa önerilmemektedir.

-Yüz bölgesinde botoks veya başka bir enjeksiyon işlemi yaptıracaksanız kalıcı eyelenir öncesi mutlaka yaptırmanız gerekebilir. Yaptırdığınız işlemlerin iyileşmesi için en az 2 hafta önce tamamen iyileştiğinden emin olmalısınız.