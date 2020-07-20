Kadınların olmazsa olmaz makyaj malzemelerinden biri de rujdur. Uzun süre rujunuzu tazelemek istemediğiniz anlarda kalıcı rujları devreye sokmak ise oldukça akıllıcadır. Ancak bu rujlar uzun süre dudaklarınızda kaldığından dolayı diğer rujlara göre çıkarılması biraz çaba gerektirir. Kalıcı ruj nasıl çıkartılır? Dudaklara zarar vermeyen makyaj çıkarma yöntemleri…

Kalıcı ruju dudaklarınızdan en kolay şekilde çıkarmak için evinizde bulunan güzellik ürünleri için özel olarak tasarlanmış temizleme teknikleri kullanarak, kalıcı rujunuzu dudaklarınıza zarar vermeden çıkarabilirsiniz. İşte kalıcı ruju dudaklarınızdan nazikçe temizlemenin yolları…

DUDAKLARINIZI HAZIRLAYIN

Uzun süre kalıcı rujunuzu dudaklarınızı yıkayarak kurtulmak neredeyse imkansızdır. Çıkarma işlemine başlamadan önce, yağ bazlı bir ıslak mendil veya pamukla dudağınızı temizleyin ve silin.

DUDAK KREMİ İLE YUMUŞAMASINI SAĞLAYIN

Uzun süreli rujunuzun kalıcı gücüne bağlı olarak dudak balsamı veya vazelin dudaklarınızdaki ruju çıkarmak için etkili olabilir. Dudaklarınıza kremi sürdükten sonra emmesi için 1-2 dakika bekleyin. Ardından silmek için pamuklu bir ped ya da havlu kağıdına ihtiyacınız olacak. Ardından küçük dairesel hareketlerle makyajınızı çıkarın.

DUDAKLARINIZI PUL PUL DÖKÜN

Diğer bir yöntem ise dudaklarınızı pul pul dökme işlemidir. Ancak bu işlemi yaparken nazik davranmak dudaklarınızın zarar görmesini engellemeye yardımcı olur. Dudaklarınıza krem uyguladıktan sonra ıslattığınız bir diş fırçası ile hafifçe dairesel hareketlerle dudaklarınızı ovun.

ISLAK BEZLE SİLİN

Temiz bir bezi sıcak su ile ıslatın ve ardından hafifçe dudaklarınızı silin. Tekrar bezi durulayarak aynı işleme devam edin.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI UYGULAYIN

Hindistan cevizi yağı kalıcı rujunuzu dudaklarınıza zarar vermeden çıkarabileceğiniz yöntemlerden biridir. Dudaklarınıza ince bir katman Hindistan cevizi yağı uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra kağıt havlı veya pamuklu bir makyaj çıkartıcı ped ile silin.

GÖZ MAKYAJI TEMİZLEYİCİ DENEYİN

Göz makyajı temizleme ürünleri genellikle inatçı, çıkmayan kalıcı rujların çıkarılmasına da yardımcı olur. Dudaklarınıza ilk olarak krem uygulayıp daha sonra peeling yapmak bu işlemin daha etkili olmasına yardımcı olur. Göz makyajı çıkarıcıyı pamuğa damlatın ve dudaklarınızı silin. Ancak ağzınıza sokmamaya dikkat edin. Dudaklarınıza göz makyajı temizleyicisi kullandıktan sonra dudaklarınızı yıkayın. Kurulayın ve dudaklarınızı nemlendirmek için dudak balsamı uygulayın.