Kalın kaşlar en çok tercih edilen kaş modellerinden biri olsa da bazıları kaşlarını en doğal görünümü ile bırakabiliyor. Günümüzde popülerliğini hala koruyan kalın kaş stili herkesin sahip olmak istediği kaş modeli olmaya devam ediyor. Peki kalın kaşlar nasıl şekillendirilir?

Kalın kaşlar daha enerjik, genç ve çarpıcı görünmeyi sağlıyor. Doğal makyaj uygulamalarının yanı sıra doğal kaşlar her kadının sahip olmak istediği kaşların başında geliyor.

Özellikle doğuştan ince kaşlara sahip olanlar güzellik salonlarının yolunu tutarken kimileri de gür kaşlarının keyfini çıkarıyor. Son yıllarda en sık tercih edilen kalın ve düz hatlı kaşlar hemen hemen herkesin kullandığı kaş stillerinden biridir. Kalın kaşlara sahip ancak onları nasıl düzelteceğiniz hakkında bilgi sahibi değilseniz vereceğimiz bazı tavsiyeler ile kaşlarınızın görünümünü düzeltmeniz mümkün. Peki kalın kaşlar nasıl düzeltilir. İşte kalın kaşları mükemmel bir görünüme sokmak için bazı ipuçları…

KALIN KAŞLAR NASIL ŞEKİLLENDİRİLİR?

Her ne kadar düz ve net kaşlar popüler olsa da kaşları şekillendirirken yüz hatlarına uygun olmasına dikkat ederek daha estetik bir görünüme kavuşabilirsin.

Doğallığını bozmadan kalın kaşlarını düzeltmek için, bitmiş maskara fırçası ile kaşlarını yukarı doğru tara bu sayede kaşlarındaki fazlalıkları daha kolay görecek ve cımbızla onları daha rahat alabileceksin. Kaşlarındaki fazlalıklardan kurtulduktan sonra tekrar yukarı doğru tarayarak kaş makası ile uzun olan kaşlarınızı kesmelisiniz böylelikle daha güzel ve net kaşlara sahip olabilirsiniz. Kaşlarınıza dağınık bir hava vermek istiyorsanız kaşlarınızı şekillendirirken kaşların sağ ve sol köşelerini kesmeniz yeterli olacaktır. Ön kısımlarını uzatarak daha modern ve havalı bir görünüm sağlayabilirsiniz.