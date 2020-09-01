Meyveler besin değeri çok yüksek sağlıklı gıdalardan bazılarıdır. Aynı zamanda kilo vermek için düşük bir kaloriye ihtiyaç duyduğunuzda, bu lezzetli meyveler lif bakımından zengin olduklarından kilo vermenizi sağlayabilir. Ancak bazı meyvelerin şeker oranı ve kalori değeri oldukça yüksektir. Bu nedenle diyet yaparken tükettiğiniz meyvelerin kalori oranına dikkat etmenizde fayda bulunur.

Sağlıklı bir diyet listesinde genellikle ara öğünlerde meyvelere yer verilir. Eğer sizde kilo vermek için kalori alımınızı kısıtlamak istiyorsanız bazı meyveleri tüketerek hedefinize kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki kalorisi düşük meyveler hangileridir? İşte diyet listenizde bir öğünde dilediğiniz kadar yiyebileceğiniz o meyveler…

MEYVELERİN İNSAN VÜCUDUNA FAYDALARI

Meyveler doğal şeker içerirler ve beyindeki sinir hücrelerinin gelişmesini sağlar. Hafızayı canlandırır ve harika bir lif kaynağıdırlar. Bu sayede bağırsak hareketlerini iyileştirir ve vücudun temizlenmesine yardımcı olurlar. Vitamin ve mineral oranları yüksektir. Az kaloriye sahip olduklarından kilo vermeye yardımcı olurlar. Ancak diyet yaparken muz, incir, üzüm gibi meyvelerden olabildiğince kaçınmak faydalı olacaktır.

ÇİLEK

Çilek, yüksek C vitamini ve potasyum içerir, ancak düşük karbonhidrat, şeker ve kalori içerirler. Diğer meyveler gibi çilekteki antoksidanlar bazı kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. 100 gramı 26 kaloridir.

ELMA

Elma sağlıklı besinler arasında her zaman en üst sıradadır. Besin içeriği yüksek bu meyve kilo alımı da olmak üzere neredeyse tüm sağlık sorunlarına iyi gelir. Lifle doludur ve kalorisi düşüktür. Diyetinize mükemmel bir katkı sağlar. 100 gramı 58 kalori içerir.

GREYFURT

Greyfurt vücudun metabolizma hızını arttırır ve aşırı yağ depolamaksızın daha fazla kalori yakımını sağlar. Bunun yanı sıra, kolestrol seviyesini düşürmede, kalbi ve genel vücut sağlığını yerinde tutmada önemli bir rol oynar. 100 gramı 41 kalori içerir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, sağlıklı kilo vermek ve şeker seviyelerini korumak söz konusu olduğunda bir numaralı meyvedir. Diyabet hastalıklarına iyi gelir ve kalp ve bayin sağlığı için mükemmeldir. 100 gramında 44 kalori bulunur.

KİRAZ

Bu meyveler, obeziteyi önlemede önemli rol oynar. Kan şekeri seviyelerini korur ve vücuda enerji verir. Ayrıca içeriğindeki melatonin uyku zamanında beyni uyarır ve uykusuzluk sorunun çözülmesine yardımcı olur. 100 gr. kirazda 40 kalori bulunur.