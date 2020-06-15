Kanye West, eşi Kim Kardashian gibi kozmetik sektörüne adım attı

Bir giyim markası olan ünlü rapçi Kanye West, şimdi de markasının bir uzantısı olarak kozmetik sektörüne giriyor. West yakında makyaj ürünleri ve parfümleri piyasaya çıkaracak...

Dünyaca ünlü evli çift Kim Kardashian ve Kanye West birbirine rakip oluyor. Eşi Kim gibi kozmetik sektörüne girmeye hazırlanan West, Yeezy giyim markasının bir uzantısı olarak kuracağı yeni kozmetik markasında makyaj malzemeleri, kirpikler, yüz maskeleri, ojeler, nemlendiriciler, banyo jelleri, diş macunu, vücut yağları, saç bakım ürünleri, deodorantlar ve parfümler satacak. Kozmetik markasının ne zaman piyasada olacağı ise henüz bilinmiyor.