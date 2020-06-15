Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kanye West, eşi Kim Kardashian gibi kozmetik sektörüne adım attı
Kanye West, eşi Kim Kardashian gibi kozmetik sektörüne adım attı
Bir giyim markası olan ünlü rapçi Kanye West, şimdi de markasının bir uzantısı olarak kozmetik sektörüne giriyor. West yakında makyaj ürünleri ve parfümleri piyasaya çıkaracak...
Güzellik 15 Haziran 2020 - 09:05

Dünyaca ünlü evli çift Kim Kardashian ve Kanye West birbirine rakip oluyor. Eşi Kim gibi kozmetik sektörüne girmeye hazırlanan West, Yeezy giyim markasının bir uzantısı olarak kuracağı yeni kozmetik markasında makyaj malzemeleri, kirpikler, yüz maskeleri, ojeler, nemlendiriciler, banyo jelleri, diş macunu, vücut yağları, saç bakım ürünleri, deodorantlar ve parfümler satacak. Kozmetik markasının ne zaman piyasada olacağı ise henüz bilinmiyor.

İLGİLİ HABERKim Kardashian Kanye West'in doğum gününde 'Hayat sensiz aynı olmaz' dedi
Etiketler