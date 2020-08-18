Kapalı ve açık burun estetiği nedir? Kapalı burun estetiği nasıl yapılır?

Burun estetiği cerrahisinde amaç, burnu yüze daha uygun hale getirmektir. Burun ucu, kök, kemer veya delik yapısının düzeltilmesi ve eğer nefes darlığı problemi varsa ortadan kaldırmaktır. Herkese benzer bir burun şekli vermek doğru değildir. Yüz bir bütündür ve yüz hatlarına uygun, doğal ve fonksiyonlarını yerine getiren bir burun her zaman ideal olandır. Peki kapalı ve açık burun estetiği nedir, nasıl yapılır?

Burun estetiği ameliyatları dünyada en çok ilgi gören estetik prosedürlerin başında geliyor ve bu ameliyatı yaptırma nedenleri arasında genellikle yaralanma sonrası oluşan deformitelerin giderilmesi, solunum güçlüklerinin tedavisi, daha iyi nefes alabilmek ve görsel açıdan daha iyi bir görünüme kavuşmak için doğuştan olan burun yapısının değiştirilmesi yer alıyor. Bu nedenle kişiler burnunun yol açtığı sorunları ortadan kaldırmak ve fiziksel görünümünü değiştirmek için burun estetiğine başvurabiliyor.

Buru estetiğinde; burun ucu ve burnun kemeri yapısı değiştirilebilir, burun küçültülebilir veya büyültülebilir ayrıca burun deliklerinde bazı değişiklikler yapılabilir.

BURUN ESTETİĞİ NASIL YAPILIR? KAÇ ÇEŞİT BURUN ESTETİĞİ TEKNİĞİ VARDIR?

Burun estetiği ameliyatlarında açık veya kapalı cerrahi teknik olmak üzere iki gruba ayrılır. Her ikisinin de uygulanan yöntem farklıdır ve bazı avantaj ve dezavantajları bulunabilir. İşte kapalı ve açık burun estetiği hakkında merak ettikleriniz…

KAPALI BURUN AMELİYATI

Kapalı rinoplasti tekniğinde, burun deliklerine doğrudan girilen bir yöntemdir. Bu teknikle, kesiler burun içine yapılır ve burun ucunda kesik yoktur. Kapalı teknik ile genellikle burun ve uçtaki sorunların giderilmesi sağlanır.

Kapalı rinoplati teknik oldukça zordur. Bu nedenle iyi bir cerrahın tercih edilmesi önemlidir. Bu teknikle ameliyat sonrası ödem ve şişlik hızlıca geçer yalnızca cerrahi anlama görüş açısı daha azdır. Ayrıca dışarıdan görülen bir dikiş izi bulunmaz.

AÇIK BURUN AMELİYATI

Açık rinoplasti tekniğinde burun delikleri arsında küçük bir kesi yapılır. Kesi yapıldıktan sonra burun derisi görünür olacak şekilde ameliyat yapılır. Kıkırdak ve kemikte uygulanan işlemler kapalı teknikle aynıdır. Burnunda deformitesi fazla olan, (sekonder cerrahi) daha önceden estetik operasyon geçirmiş hastalarda açık rinoplasti tekniği uygulanabilir. Bu ameliyatın avantajı ise geniş bir cerrahi görüş ve uygulama imkanının sağlanmasıdır. Ayrıca kapalı burun ameliyatına göre oluşabilecek morluklar ve ödemler daha uzun sürede iyileşebilirler.