Beyaz dişlere sahip olmak güven artışına neden olabilir. Gülüşünü saklamadan kahkahalar atabilmek herkesin hakkıdır. Dişlerde zamanla biriken yiyecekler, sigara ve çay kalıntıları dişlerin sararmasına, tartar bırakarak dişlerde diş taşı oluşumuna neden olabilir. İşte tüm bu sorunlar için kullanılabilecek karbonatlı diş beyazlatma yöntemi...

Diş sağlığını korumak için öncelikle dişleri günde 2 defa fırçalamak gerekebilir. Dişler, besinleri parçalamamızın yanı sıra dış görünüşümüzü de büyük ölçüde etkilerler. Beyaz dişlere sahip olmak herkesin hayalidir. Neyse ki dişlerinizi beyazlatmak için çok fazla parça harcamadan doğal yollarla dişlerdeki renk değişikliğinden kurtulabilirsiniz. Karbonat ile dişleri fırçalamak dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olabilir, ancak dikkatli kullanmak gerekebilir. Dişleri çok fazla güç kullanarak fırçalamak dişlerde aşınmalara neden olabilir bu nedene karbonat ile nazikçe fırçalamanız önerilmektedir. Karbonat iyi bir temizleyicidir ve yalnızca dişlerde değil ciltte de peeling görevi görür. Bembeyaz dişlere sahip olmak istiyorsanız dişlerinizi karbonat ile beyazlatmanız mümkün. İşte karbonat ile diş beyazlatma tarifi;

KARBONAT VE LİMON İLE DİŞ BEYAZLATAN TARİF

Bir çay kaşığı karbonata 2-3 damla limon damlatın ve güzelce karıştırın. Macun kıvamına getirdiğiniz karışımı diş fırçası yardımı ile nazikçe dişlerinize uygulayın. Dişlerinizde belirgin lekeler var ise bu macunu sürdükten sonra dişlerinizde 2-3 dakika beklemesini sağlayın ve lekelerin üzerini fazla bastırmadan ovun. Dilerseniz fırçanızı yalnızca karbonata batırarak dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken dişlerinize zarar vermeden yukarı, aşağı fırçalamalısınız. Daha sonra dişlerinizi su ile çalkalayın. 10 gün boyunca bu uygulamaya günde bir defa devam edin. Ardından haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Bu sayede dişlerinizde karbonatın aşındırıcı özelliğinden ötürü zarar görmeyecektir.