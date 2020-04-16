Karbonat ile kaş rengi nasıl açılır?

Her kadın güzeldir ancak tonlamalar ve tasarım doğal güzelliğin sağlanması ve geliştirilmesi için önemlidir. Özellikle yüz özelliklerinin bir parçası olan kaşların rengi, yüzünüzdeki uyumu ve güzelliğinizi belirlemede büyük rol oynar. Kaş renginizi değiştirmek için illa boya kullanmanız gerekemez. İşte doğal yollar ile kaş rengi açma işlemi...

Kadınlar için küçük değişimler ve detaylar büyük önem taşır çünkü büyük değişimleri de beraberinde getirirler. Kaş renginizin de ne kadar önemli olduğunu ve sizi ne kadar değiştireceğini asla unutmamanız gerekir.

Özellikle yaz aylarında saç renginizi açmak, ya da saçlarınıza küçük ışıltılar vermek isteyebilirsiniz. Ancak kaşlarınızın koyu renge sahip olması hatta boyama sonrası daha da belirginleşme ihtimali sizi korkutabilir. Ancak açık renk saçların daha açık renkli kaşlara ve açık tene yakışacağı aşikardır.

Tüm bu endişelerinizden kurtulup rahatlamanızı sağlayacak doğal yöntemlerden biri de karbonat yöntemidir. Aynı zaman da bu yöntem saçlarınızda da işe yarayabilir. Doğal yöntemlerle hem güvenilir hem de fazla fiyatlara gerek kalmadan güzelliğinizi sağlamanız mümkün. İşte karbonat ile kaş açma yöntemleri…

KARBONATI İLE KAŞ AÇMA YÖNTEMLERİ

1. YÖNTEM:

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

UYGULANIŞI

Karbonat ve limonu karıştırın ve kaşlarınıza sürün. Özellikle güneşli havalarda sürün ve 50-60 dakika bekleyin ve ardından yıkayın.

2. YÖNTEM:

MALZEMELER

Yarım çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Yarım çay kaşığı karbonat

UYGULANIŞI

Macun kıvamına getirdikten sonra kaş fırçası ya da diş fırçası ile kaşlarınıza sürün ve 10 dakika sonra durulayın.