Karbonat maskesi nasıl yapılır, karbonatın etkileri nelerdir?

KARBONATIN FAYDALARI
CİLT RENGİNİ AÇAR
Cilt ten renginin açılmasını sağlar. Daha aydınlık ve ışıl ışıl bir cilt görünümü verir.
ÖLÜ DERİLERİ KALDIRIR
Cildinizi derinlemesine temizlemeyen ve mükemmel bir cilt bakım ürünü olan karbonatı cilt rutinlerine mutlaka dahil etmelisiniz. Kolay bir şekilde hazırlanan karbonat peelingini yalnızca yüzünüze dairesel hareketlerle uygulamanız yeterli olacaktır. Aynı zaman da oldukça hesaplı olan karbonatı çok sık olmamakla birlikte belli aralıklarla kullanmalısınız. Özellikle hassas cilde sahip kişiler karbonat maskesini çok dikkatli kullanmalıdır.
KAŞINTILI DERİYİ RAHATLATIR
Alerjide ya da yaz aylarında bitkilerle temas sonrası oluşan kaşıntı ve kızarıkların giderilmesini sağlar. Karbonat ve suyu karıştırarak macun elde edebilir ve ince bir katman olacak şekilde kaşıntılı deriye sürebilirsiniz.
LEKELERDEN ARINDIRIR
Cilt beyazlatıcı özelliğinin yanı sıra lekelerde de oldukça etkilidir. Cildinizdeki istenmeyen lekeleri karbonat ile yapacağınız peeling ile cildinizden arındırabilirsiniz.
AYAKLARINIZA BAKIM YAPAR
Sıcak suyun içine ilave edeceğiniz bir miktar karbonat ile ayaklarınızı ölü derilerden arındırabilir, manikür suyu olarak kullanabilir ve bakımını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ayaklarınızı mikrop ve kirden arındırarak ayak mantarı problemlerine iyi gelir.
TER KOKULARINI YOK EDER
Temizliğinize dikkat etmenize rağmen aşırı terliyor ve bu kokulardan rahatsızlık duyuyorsanız. Duş sonrası bir miktar karbonatı pamuğa dökerek koltuk altınıza sürün. Karbonat antiseptik özelliği ile ter kokunuzu önlemeye yardımcı olacaktır.
HASSAS VE KURU CİLTLER İÇİN KARBONAT MASKESİ
MALZEMELER
– 2 çorba kaşığı yoğur
– 8-10 damla limon suyu
– 1,5 tatlı kaşığı karbonat
– 3 çay kaşığı zeytinyağı
NASIL HAZIRLANIR?
Malzemelerin her birini uygun bir kabın içerisinde karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Maskeyi cildinizde 20-30 dakika bekletin ve cildinizi durulayın.
CİLT LEKELERİ VE SİVİLCELER İÇİN KARBONAT MASKESİ
MALZEMELER
– 1 tatlı kaşığı yaş maya
– 1 tatlı kaşığı karbonat
– 10 damla limon suyu
NASIL HAZIRLANIR?
Aynı şekilde tüm malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın ve cildinize uygulayın 20-30 dakika bekletin ve durulayın.