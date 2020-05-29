Karbonat maskesi nasıl yapılır, karbonatın etkileri nelerdir?

Karbonat genellikle mutfak dolabımızda bulundurduğumuz, temizlikten, güzelliğe birçok adımda kullandığımız bir bileşendir. Doğada alkalin olduğundan dolayı cildin Ph seviyesini dengeler ve ışıl ışıl görünmesini sağlayan etkilere sahiptir. Peki karbonat maskesi nasıl yapılır? Karbonatın cilde ne tür faydaları vardır? İşte karbonat maskesi ve cilt üzerindeki bazı etkileri…

KARBONATIN FAYDALARI

CİLT RENGİNİ AÇAR

Cilt ten renginin açılmasını sağlar. Daha aydınlık ve ışıl ışıl bir cilt görünümü verir.

ÖLÜ DERİLERİ KALDIRIR

Cildinizi derinlemesine temizlemeyen ve mükemmel bir cilt bakım ürünü olan karbonatı cilt rutinlerine mutlaka dahil etmelisiniz. Kolay bir şekilde hazırlanan karbonat peelingini yalnızca yüzünüze dairesel hareketlerle uygulamanız yeterli olacaktır. Aynı zaman da oldukça hesaplı olan karbonatı çok sık olmamakla birlikte belli aralıklarla kullanmalısınız. Özellikle hassas cilde sahip kişiler karbonat maskesini çok dikkatli kullanmalıdır.

KAŞINTILI DERİYİ RAHATLATIR

Alerjide ya da yaz aylarında bitkilerle temas sonrası oluşan kaşıntı ve kızarıkların giderilmesini sağlar. Karbonat ve suyu karıştırarak macun elde edebilir ve ince bir katman olacak şekilde kaşıntılı deriye sürebilirsiniz.

LEKELERDEN ARINDIRIR

Cilt beyazlatıcı özelliğinin yanı sıra lekelerde de oldukça etkilidir. Cildinizdeki istenmeyen lekeleri karbonat ile yapacağınız peeling ile cildinizden arındırabilirsiniz.

AYAKLARINIZA BAKIM YAPAR

Sıcak suyun içine ilave edeceğiniz bir miktar karbonat ile ayaklarınızı ölü derilerden arındırabilir, manikür suyu olarak kullanabilir ve bakımını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ayaklarınızı mikrop ve kirden arındırarak ayak mantarı problemlerine iyi gelir.

TER KOKULARINI YOK EDER

Temizliğinize dikkat etmenize rağmen aşırı terliyor ve bu kokulardan rahatsızlık duyuyorsanız. Duş sonrası bir miktar karbonatı pamuğa dökerek koltuk altınıza sürün. Karbonat antiseptik özelliği ile ter kokunuzu önlemeye yardımcı olacaktır.

HASSAS VE KURU CİLTLER İÇİN KARBONAT MASKESİ

MALZEMELER

– 2 çorba kaşığı yoğur

– 8-10 damla limon suyu

– 1,5 tatlı kaşığı karbonat

– 3 çay kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemelerin her birini uygun bir kabın içerisinde karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Maskeyi cildinizde 20-30 dakika bekletin ve cildinizi durulayın.

CİLT LEKELERİ VE SİVİLCELER İÇİN KARBONAT MASKESİ

MALZEMELER

– 1 tatlı kaşığı yaş maya

– 1 tatlı kaşığı karbonat

– 10 damla limon suyu

NASIL HAZIRLANIR?

Aynı şekilde tüm malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın ve cildinize uygulayın 20-30 dakika bekletin ve durulayın.