Karbonatın cilde sayısız faydaları vardır. İlk kullanımdan itibaren pürüzsüz ve parlak bir cilt görünümü verir. Cildin PH seviyesini dengeleyen karbonat, bakım rutinleriniz arasında mutlaka yer alması gereken doğal bir üründür. Peki, karbonat peelingi nasıl yapılır? İşte evde karbonat peelingi tarifi…

Cilt üzerinde oluşan ölü deriler zamanla birikerek cildin solgun ve kusurlu görünmesine neden olabilir. Peeling ise işte tam da bu evrede kullanılarak ciltte oluşan her türlü kirin ve bakterinin ciltten arındırılmasını sağlar. Antiseptik içeriğe sahip olan karbonat ciltte biriken fazla yağ sorununu ortadan kaldırır.

Antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri ile siyah noktaları yok eder. Karbonat peelingi cildinizin aydınlanmasına yardımcı olur ve renk tonunu eşitler, gözeneklerin derinlemesine temizliğini ve sıkılaşmasını sağlar. Aynı zaman da güneş lekelerini ve yara izlerinin görünümlerini önemli ölçüde yok eder. Öyleyse karbonat peelingi nasıl yapılır? İşte evde karbonat peelingi tarifi…

ZAHMETİ AZ ETKİSİ MUHTEŞEM KARBONAT PEELİNGİ

Bir tatlı kaşığı karbonata biraz su ekleyerek macun kıvamına getirin. Cildinizi hafif ovarak karbonat peelinginizi yüzünüze uygulayın. 4-5 dakika sonra cildiniz iyice kuruyunca yıkayın. Ardından nemlendirici uygulayın.

HASSAS CİLTLER İÇİN KARBONAT PEELİNGİ

Karbonat hassas ve kuru ciltlerde sık kullanıldığında tahrişe yol açabilir. Bu nedenle eğer hassas ya da kuru bir cilde sahipseniz karbonat peelingini daha uzun aralıklarla yapmanız gerekebilir.

Bir tatlı kaşığı karbonatın içine bir miktar zeytinyağı ekleyerek koyu bir kıvam almasını sağlayın. Ardından cildinize uygulayın ve kuruduğunda durulayın.