Kuaför salonlarında ayak bakımına para harcamak istemiyorsanız tam size göre bir önerimiz var. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey karbonat. Karbonat yiyeceklerde, leke çıkarıcı özelliği ile temizlikte ve son günlerde cilt bakımında çok tercih edilen ürünlerden bir tanesi. Peki, karbonatla ayak bakımı nasıl yapılır?

Ayaklarımız gün boyu ayakkabıların içinde zamanla yıpranabiliyor. Kötü kokular, mantar enfeksiyonları gibi pek çok sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ayak bakımına kış aylarında ara vermek yerine düzenli bakımla sağlığına kavuşturabiliriz. Günün tüm koşuşturmacasına yetişmeye çalışan ayaklarımızın bakımını dilersek kuaför salonları yerine evde kahvemizi yudumlarken yapabiliriz. Bu nasıl mı olur merak ediyorsanız işte karbonatla ayak bakımı nasıl yapılır sizlerle.

KARBONATLA AYAK BAKIMI NASIL YAPILIR?

1. ÖNERİ:

Malzemeler;

4 litre su

4 yemek kaşığı karbonat

Yapılışı;

Ayak bakımını yapabileceğiniz uygun bir leğen içerisine sıcak su ekleyin. 4 yemek kaşığı karbonatı ilave edin ve suda erimesini bekleyin. Daha sonra yarım saat ayaklarınızı bu suda bekleterek ölü derilerinizin yumuşamasını ve ayakların derinlemesine temizlenmesini sağlayın. Ponza taşı ile ayaklarınızı ovun böylelikle ölü derilerden ayaklarınız tamamen arınacak. Daha sonra ayaklarınıza nemlendirici sürerek pamuklu bir çorap giyin. Bu bakım sonrasında tırnak etrafındaki derileri pedikür makası ile kesebilir tırnaklarınızı törpü ile istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bu uygulamayı haftada 3-4 kez uygulamak daha etkili sonuçlar verebilir.

2. ÖNERİ:

Malzemeler;

1 Kaşık limon suyu

1 kaşık zeytinyağı

4 yemek kaşığı karbonat

1 kova sıcak su

Yapılışı;

Tüm malzemeleri leğene aktarın ve sıcak suyu ekleyin. Ayaklarınızı bu suyun içerisinde ovarak 10 dakika bekletin. Daha sonra 5 dakika daha bekletin. Bu bakım ile ayaklarınız yumuşacık ve bakımlı bir görünüme kavuşacaktır. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.