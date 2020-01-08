Kare yüze nasıl makyaj yapılır?

Kare yüz şekline sahipseniz elmacık kemikleri ve çenenizin bitiş kısmı aynı hizadadır. Kare yüz şeklini ovalleştirerek keskin hatları kontürleyip kare yüz şekliniz için doğru bir makyaj uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. İşte kare yüz şekline sahip olanlara özel makyaj önerileri...

Kare yüzlü insanların çene yapısı daha belirgindir. Çene hattına kontür uygularken bir kepçe hareketi uygulayabilirsiniz. Çene hattınızın her iki köşesini de kontürleyerek yuvarlak bir hat görünümü verebilirsiniz. Çene hattınızın genişliğiniz azalttığınız için, konturu yuvarlak şekilde uygulamak çene hattınızın kenarlarını rahatlatabilir. Ayrıca kare yüzler için en iyi makyaj ipuçları, çenenizi burnunuzun köprüsünü ve elmacık kemiklerinizi vurgulamaktır. Burada amaç, alnınız, elmacık kemikleriniz, burnunuzun köprüsü ve çenenizin yüksek noktalarına odaklanmaktır.

KARE YÜZ ŞEKLİ İÇİN MAKYAJ ÖNERİLERİ

* Kare yüz şekline en çok eyeliner ve canlılık veren tonlar yakışabilir. Bu yüzde aydınlatmayı yüzün orta kısmına uygulayarak tıpkı yuvarlak yüzdeki gibi dikkat yüzün orta kısmına verilmelidir.

* Cilt tonunuza uygun bir allık seçerken, çok pembe ve açık tonları tercih etmeyin. Pembe tonlarında allık kullanmak bu yüzler için en iyi makyaj ipuçlarından biridir çünkü doğal bir görünüm verir. Allık uygularken elmacık kemiklerinden şakaklara doğru sürmelisiniz. Ruj seçiminde de canlı renkler tercih edilirse yüzün orta kısmına vurgulama yapmış olursunuz.