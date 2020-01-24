Karın bölgesindeki yağlanma problemi oldukça yaygın ve rahatsız edicidir. Yapılan birçok egzersiz programı içinde karın bölgesindeki kasları güçlendirmek için çeşitli hareketler yer alabilir. Özellikle karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak ve dümdüz bir göbeğe sahip olmak için egzersizlerin yanı sıra beslenmenize de oldukça dikkat etmeniz gerekebilir. İşte karın kası için beslenme ve egzersiz önerileri…

Genetik etmenler, yaşam tarzı faktörleri, beslenme vücudunuzun en çok yağ depoladığı yeri gösterebilir. Bazı insanlar için üst karın bölgesi yağları ısrarcıdır ve yağ kaybı zor gerçekleşebilir. Ancak sıkı egzersiz programları ile üst karın bölgesini hedef alarak sağlıklı karın kaslarına ulaşabilirsiniz. Karın kasına sahip olmak için nasıl beslenmelisiniz ve ne tür egzersizler yapmalısınız? İşte karın kası için beslenme ve egzersiz önerileri…

KARIN KASLARINIZIN BELİRGİN OLMASI İÇİN NASIL BESLENİLMELİ?

Glisemik indekse dikkat edilmeli ve yanı sıra günlük alınması gereken kalori miktarı da oldukça önemlidir. Eğer gün içinde aldığınız kaloriden fazla yağ yakamıyorsanız yağlanma oranınızda artış olabilme ihtimali yüksektir.

Diyetinizde muhakkak olması gereken besinler ise şöyledir;

-Protein oranı yüksek olan yumurta, kırmızı et, beyaz et ya da balık

-Kuruyemişler

-Lif içeriği fazla olan mercimek ve yulaf

-Bol yeşil sebzeler

Karın kası yapmak için diyet tabağınız yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren besinler olmalıdır. Kızartma, fast food, paketlenmiş ürünler ve asitli içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmanız gerekebilir.

EN ETKİLİ KARIN KASI HAREKETLERİ

PLANK HAREKETİ

Plank hareketi karın kasları, yan karın kasları ve kalça da dahil çalıştırdığınız en etkili karın kası hareketidir. Plank hareketi aynı zaman da sırt ağrılarına da oldukça iyi gelir. Dirsekleriniz 90 derecelik açı ile yerde olacak şekilde vücudunuzda yere paralel bir vaziyette an az 30-35 saniye bu şekilde kalmanız gerekebilir.

BİCYCLE CRUNCH

Bu bisiklet hareketi için öncelikle yere yatarak ellerinizin başınızın arka kısmına koyun. Bacaklarınızı yukarı doğru kaldırın ve bacaklarınızın alt kısmı yere paralel gelecek şekilde kalsın. Omzunuzu yerden kaldırarak sağ tarafınıza doğru çapraz olacak şekilde bükülme sağlayın. Aynı zaman da sağ bacağınızı da bükün sol dirseğinize doğru çekin. Bisiklet pedalını çevirirmişçesine her iki bölgenizi yavaşça başlangıç pozisyonuna dönerek harekete devam edin.