Kaş alırken en zenginler listesine giren Anastasia Soare’nin hikayesi

Cindy Crawford, Oprah Winfrey, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Victoria Beckham ve Penelope Cruz ve daha pek çok ünlü ismin tercih ettiği Anastasia Beverly Hills Kurucu ve Ceo’su Anastasia Soare ile İstanbul’da buluştuk ve kaş alarak başladığı iş hayatının nasıl zirveye tırmandığını kendisinden dinledik…

Hollywood’un dünyaca ünlü birçok ismine ‘Altın Oran’ yöntemiyle kaş tasarımı uygulayan Anastasia’nın ilginç bir hikayesi var. Romanya'dan göçmen olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk geldiğinde, ülkede konuşulan dili bilmeyen ve kimseyi tanımayan Soare’nin tek bildiği şey işe yarar bir şeyler yapabilmek ve hayatına burada devam edebilmekti…

Her zaman güzelliğe ilgi duyan ve estetisyenliğin çok iyi İngilizce bilmeden de yapılabileceğine inanan Anastasia, ilk etapta yüz ve vücut bölgelerine ağda yaparak çalışmaya başlamış. Bir süre sonra piyasada göze çarpan bir boşluk olduğunu farketmiş ve kaşa önem verilmediğini görmüş. Halbuki ona göre kaşlar, bir insanın bütün görünümünü değiştirecek güce sahip.

Açığı gördükten sonra, önceden bir sanat okulunda aldığı eğitimde, estetik uyumun yaratılmasından sorumlu olan denge ve oranı ifade eden Altın Oran hakkında öğrendiklerini hatırlayan Anastasia, bu orana göre kaş şekillendirme tekniğini geliştirmiş. Zaten ne olduysa bu aşamadan sonra oluyor ve Soare kaş konusunda uzmanlaştıktan sonra kaş hizmeti vermeye başlıyor.

Kendi salonunu açmaya karar veren Anastasia, pek çok zorlukla karşılaşmış. Uzun süre kredi alabilmek için bankalarla, salon kiralayabilmek için mal sahibini ikna etmek zorunda kalmış. Her gece eve tükenmiş bir şekilde gidip, ertesi gün kalkıp aynı tempoyla çalışmaya devam etmiş. Kısa süre sonra ise nihayet salonunu açmış. Ardından eksiksiz bir ürün grubu çıkarmış. Şimdi ise 30'dan fazla ülkede markası yer alıyor ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tabii onun bu büyümesinde ünlü süper model Cindy Crawford’un da katkısı var. Zira salonu ilk açtığında ilk ünlü müşterisi Crawford olmuş ve ardından diğer süpermodeller de kaş tasarımı için Anastasia’yaya gelmeye başlamış. Hikayenin devamını ve kaş konusunda merak ettiklerinizi gelin Anastasia’dan öğrenelim…

Anastasia'nın marka bilinirliği nereden geliyor?

Şimdiye kadar aldığım en müthiş iş tavsiyesini bir marka avukatından aldım. Kısaca marka için atabileceğim en doğru adımın, Anastasia markasını kaş ile eş anlamlı hale getirmek olduğunu söylemişti. Ben de öyle yaptım. Bir şekillendirme tekniği geliştiren ve yalnızca kaşlara yönelik bir ürün yelpazesi sunan ilk kişi ben oldum. Şirket olarak, sunduğumuz kalite ve eğitimle gurur duyuyoruz. Bizzat beğenmediğimiz hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz. Her lansmandan sonra, müşterilerimizin yeni ürünlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak için profesyonel ipuçları ve video eğitimleri üzerine çalışan harika bir eğitim ekibimiz var.

Günümüzde kaşlar, kadınlar için en önemli unsurlardan biri haline geldi. İdeal bir kaş nasıl olmalıdır?

Kaşlar kendi kemik yapınıza göre tasarlanmalıdır. Altın Oran Şekillendirme Tekniği, size özel mükemmel şekli elde etmek üzere üç adımdan oluşur: Kaşlar, burun deliklerinizin ortasının tam hizasında başlamalı ve burun deliğinin köşesiyle gözün dış köşesinin kesiştiği yerde bitmelidir. Kavisin en yüksek noktası, burnun ucu ile gözbebeğini birbirine bağlamalıdır.

Kaş tasarımı yapılırken ne gibi hatalar yapılıyor? Kadınlar özellikle nelere dikkat etmeli?

Bazen çok ağır ürün uygulandığını görüyorum. Kaşlar, iç kısımları daha açık renkte olacak şekilde, ombre tonunda doldurulmalıdır. Bunu sağlamanın en iyi yolu, kaşlarınızı doldurmaya kavis kısmından başlamak, sonra kuyruklara doğru ilerleyerek ürünün kalan kısmını da iç kısma sürmektir. Kadınlar, ayrıca kaşları gereğinden fazla almamaya da dikkat etmeliler!

Kaş tasarımını kendimiz yapacaksak nasıl bir yol izlemeliyiz?

Size uygun ürünleri seçmelisiniz. Çok hızlı bir rutininiz varsa ve hemen çantanıza atıp çıkabileceğiniz bir şey istiyorsanız, Tinted Brow Gel ürünümüz ilginizi çekebilir. Çok iyi şekillendirilmiş kaşları seviyorsanız, Pomade veya jel tercih edebilirsiniz. Seyrelme sorunu olan bölgeleriniz varsa, tane tane kıl görünümü verebilen Brow Wiz'i deneyebilirsiniz. Gösterişli kaşlar için Pro Pencil veya Clear Brow Gel'i de ekleyebilirsiniz. Bazen tek gereken biraz pratik yapmaktır.

Ünlü isimlerin kaşlarına gelince, en iyi kaşlara sahip ünlüler sizce hangileri?

En beğendiğim ünlü kaşları arasında Oprah Winfrey, Jennifer Lopez, Amal Clooney, Michelle Obama ve Eva Longoria var.

Son olarak, ürünlerinize Türkiye’de nasıl ulaşabiliriz?

Markamız 1997 yılında Kaliforniya’da kuruldu ve dünyanın pek çok ülkesinde satışlarımız var. Şimdi de Türkiye’de ilk kez Sephora mağazalarında satışa sunduk.