Kaş çoğaltan maske tarifi… Evde kaş maskesi yapımı…

Kadınlarda çok sık meydana gelen kaş dökülmesi halk arasında kaş küsmesi olarak adlandırılır. Kaş kılları zamanla zayıflar ve dökülmeler başlar. En yaygın nedenleri ise stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, hormonal dengesizlikler ve bazı ilaçların yan etkisinden kaynaklanabilir. Ayrıca hatalı kaş alımı da kaş dökülmesinin başlıca nedenlerinden biridir. İşte şimdi bu durumdan kurtulmanıza yardımcı olmak için evde kaşlarınızın gürleşmesini sağlayacak maske tariflerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte kaş çoğaltan maske tarifi..

Kaşlar yüzün şeklini etkileyen, en çok göze çarpan bölgelerden biridir ve ne kadar gür ve kalın olurlarsa o kadar genç ve taze bir izlenim katar. Özellikle kadınlar için kaş yapısı şekli ve duruşu da bir o kadar önemlidir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kaşlar dökülür, incelir ve eski canlılığını yitirebilir.

Daha kalın, gür ve güçlü kaşlar için kullanabileceğiniz sınırsız sayıda kozmetik ürünler bulunabilir. Ancak kıl köklerini en iyi şekilde beslemenin, büyümelerini teşvik etmenin en sağlıklı yolu doğal ürün kullanımıdır. Bu ürünlerle yapacağınız maskeler ile dökülen kaşlarınızın tekrar büyüdüğünü görünce etkisine şaşırabilirsiniz. Eğer sizde kaşlarınızın seyrekliğinden dert yanıyorsanız aşağıdaki maske tariflerini deneyebilirsiniz.

EV YAPIMI KAŞ GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFİ

MALZEMELER

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı badem yağı

HAZIRLANIŞI

Sarımsakları bıçak değdirmeden havanda dövün. 1 yemek kaşığı badem yağını ilave edin. Eğer evinizde argan yağı da bulunuyorsa badem yağına yarı yarıya argan yağı ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız maskeyi her gün kaşlarınıza nazikçe masaj yaparak uygulayın. Kokusuna alışana kadar biraz rahatsız edici olabilir fakat kaşlarınız için etkili olacağını unutmayın.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

HAZIRLANIŞI

Jel ve yağı küçük bir şişenin içerisinde karıştırın. Haftada 3-4 defa kaşlarınıza masaj yaparak sürün. Bu bakım maskesi ile 2-3 ay içinde kaşlarınızda muhteşem bir gürleşme ve kalınlaşmaya tanık olabilirsiniz.