Kaş çoğaltan maske tarifi… Evde kaş maskesi yapımı…

Kaşlar yüzün şeklini etkileyen, en çok göze çarpan bölgelerden biridir ve ne kadar gür ve kalın olurlarsa o kadar genç ve taze bir izlenim katar. Özellikle kadınlar için kaş yapısı şekli ve duruşu da bir o kadar önemlidir. Ancak bazı nedenlerden dolayı kaşlar dökülür, incelir ve eski canlılığını yitirebilir.
Daha kalın, gür ve güçlü kaşlar için kullanabileceğiniz sınırsız sayıda kozmetik ürünler bulunabilir. Ancak kıl köklerini en iyi şekilde beslemenin, büyümelerini teşvik etmenin en sağlıklı yolu doğal ürün kullanımıdır. Bu ürünlerle yapacağınız maskeler ile dökülen kaşlarınızın tekrar büyüdüğünü görünce etkisine şaşırabilirsiniz. Eğer sizde kaşlarınızın seyrekliğinden dert yanıyorsanız aşağıdaki maske tariflerini deneyebilirsiniz.
EV YAPIMI KAŞ GÜRLEŞTİREN MASKE TARİFİ
MALZEMELER
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı badem yağı
HAZIRLANIŞI
Sarımsakları bıçak değdirmeden havanda dövün. 1 yemek kaşığı badem yağını ilave edin. Eğer evinizde argan yağı da bulunuyorsa badem yağına yarı yarıya argan yağı ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız maskeyi her gün kaşlarınıza nazikçe masaj yaparak uygulayın. Kokusuna alışana kadar biraz rahatsız edici olabilir fakat kaşlarınız için etkili olacağını unutmayın.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
HAZIRLANIŞI
Jel ve yağı küçük bir şişenin içerisinde karıştırın. Haftada 3-4 defa kaşlarınıza masaj yaparak sürün. Bu bakım maskesi ile 2-3 ay içinde kaşlarınızda muhteşem bir gürleşme ve kalınlaşmaya tanık olabilirsiniz.