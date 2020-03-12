Kaş makyajı uygulamak için en gerekli malzeme olan kaş fırçası da kaşlarınıza mükemmel şekil vermeniz için en gerekli malzemelerin başında geliyor. Peki kaş fırçası nasıl olmalı? Kaş fırçası ne işe yarar?

Kaşlar bakışları kuvvetlendirir ve şekli ne kadar doğru ve uyumlu olursa görünümünüzü de o kadar değiştirebilen güce sahiptir. Yüzünüze daha genç ve dinamik hava katan kalın kaşlar son günlerde tüm kadınların en gözde tercihi olsa da birçok kişi bu kaşlara sahip olmak için kaş makyajı uyguluyor.

Herkes farklı yüz hattına sahiptir. Bu nedenle saç ve kaş şekliniz görünümünüzü değiştirecek kilit noktadır. Kaş şekliniz için size yol gösterecek olan yüz ve göz yapınız yüzünüzde mükemmel bir uyum yakalamanıza yardımcı olacaktır. Aynı zaman da pek çok kadında yaygın olan kaşlarda seyrelme ve dökülmeler kaşlarınızın daha silik ve ifadesiz görünmesinde neden olur. Bu tip problemlere karşı en etkili uygulama ise bitkisel yağ takviyesi ile kaş köklerinin beslemek ve dökülen kaşların yeniden çıkmasını sağlamaktır. Seyrek kaşlarınızı hızlı bir şekilde doldurmanın diğer bir yolu ise kaş kalemi, pudra ya da kaş farı kullanmaktır. Ancak bunu uygulamanın en iyi yolu ise doğru bir kaş fırçası kullanmaktan geçer. Öyleyse kaş fırçası seçiminiz nasıl olmalı? Kaş fırçası kaşlarınızda nasıl bir etki yaratır? İşte kaş fırçası önerileri…

NASIL BİR KAŞ FIRÇASI KULLANMALIYIM?

Her ne kadar kaşların fırçaya ihtiyacı olmadığı düşünülse de kaş görünümünü değiştirmenin en etkili yolu kaş fırçası kullanmaktır. Kaş fırçaları genellikle 2 çeşittir. Biri maskara fırçasına benzeyen fırçalar diğeri ise plastik bir tarağın kaşları taramak için minimalize edilmiş kaş taraklarıdır. Her ikisi de mükemmel bir kaş makyajının vazgeçilmez bir parçasıdır.

NEDEN BİR KAŞ FIRÇASINA İHTİYACIM VAR?

Kaş fırçaları kaş makyajı yaparken kullandığınız toz, pudra ve su bazlı ürünlerin kaşlarınıza kolaylıkla uygulanmasını ve kaşlarınızın daha net çarpıcı görünmesini sağlar. İyi bir kaş fırçası ile kaşlarınızı şekle sokabilir, uyguladığınız makyajı eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz.