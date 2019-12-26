Kaş makyajı nasıl yapılır? Kalem ve göz farı ile kaş nasıl boyanır?

Kaş makyajı nasıl yapılır? Kalem ve göz farı ile kaş nasıl boyanır?

Kalın kaşlar günümüzde doğuştan gelen bir güzellik olmaktan artık tamamen uzaklaştı ve herkes istediği kaş formuna kolaylıkla ulaşabiliyor. Kalem ve göz farı bu konuda oldukça yardımcı. Ufak dokunuşlarla yanlış alınan kaşlarınızın uzaması için zamanınız yoksa boşlukları doldurmanız için size yardımcı olabilir. Peki, kaş makyajı nasıl yapılır? Kalem ve göz farı ile kaş nasıl boyanır?

Kaşlar yüzü çerçeveler ve aslında içi dünyanızı yansıtmanın bir başka yolu olabilir. Bu nedenle kaşlarınızın renk ve şekillerinde yapılan küçük değişiklikler görünüşünüzü büyük ölçüde etkileyebilir. Kalem ve göz farı dökülen kaşlarınızı rahatlıkla doldurmanıza ve kaşlarınızın kalınlaştırmanız için en pratik yoldur.

Öyleyse kaş kalemi ve göz farı ile kaş nasıl boyanır işte o teknikler;

KAŞ BOYAMA

– Kaşlarınızı makyaj uygulamadan önce makyaj öncesi astar uygulayın. Bu sayede makyajınızın kalıcılığını arttırır ve bulaşmasını önleyebilirsiniz.

– Kapatıcı ile göz çevrenizi makyaj süngeri veya parmak uçlarınızla tonlama sağlayın.

– Ardından fondöten sürerek cildinizin daha kuru ve güzel olmasını sağlayın.

-Saç renginize uygun tonu bulmak için siyah ve kahverengi göz farını karıştırabilirsiniz. Bu karışımı kaşınızın altına çekmek için kullanacaksınız. Bu sayede siyah rengi yumuşayarak daha doğal bir kaş rengi elde etmenizi sağlayacak.

– Saçlarınız kızılsa göz farınıza bir miktar kırmızı göz farı ekleyebilirsiniz.

– Saçlarınız siyah olsa bile siyah göz farı ile kaşlarınızı boyamaktan kaçının. Koyu kahve tonlarını kullanmanız daha güzel bir görünüm verecektir.

Bir makyaj fırçası ile kaş şeklinize göre farı kaşlarınıza uygulayın. Ön kısımlarına aşırıya kaçmadan boşlukları doldurarak far ile kaşlarınızın dolgun görünmesini sağlayabilirsiniz.

-Kalem ile tek tek tüy görünümü vermeniz mümkün. Kaş hattınızın alt kısmından ön kısımlarına küçük çizgiler çizin. Kaşlarınızın geri kalanı kısmını da kalemle boyadıktan sonra kaş fırçası ile kaşlarınızı yukarı doğru tarayarak daha doğal bir görünüm verebilirsiniz.