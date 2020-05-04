Kaş nasıl alınır? Evde kaş alma yöntemi…

Kaşlar yüzü yapılandıran ve anlam katan belirleyici bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle kaşların şekli güzellik unsurunun en önemli parçasıdır. Onların görünümünü güzelleştirmek ve şekillendirmek için de bilinmesi gereken küçük detaylar size kuaförün yolunu unutturabilir. İşte kaş alırken dikkat etmeniz gerekenler...

Evde kaş almak hem hijyenik, ekonomik hem de oldukça kolaydır. Evde aldığınız kaşlar doğru yöntemlerle son derece mükemmel görünüme kavuşabilirler. Yüz tipiniz ve isteklerin doğrultusunda hareket edeceğiniz için sonuçtan daha da çok memnun kalabilirsiniz.

İşten kendinizi alamıyor ya da acil kaşlarınıza müdahale etmeniz gereken anlarda kısa bir sürede kaşlarınızı kendiniz de alabilirsiniz. Peki evde kaş nasıl alınır? Kaşlar alınırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

EVDE KAŞ ALMA YÖNTEMİ

Kaşlarınızı almak için bulunması gereken malzemeler yalnızca iyi bir cımbız, kaş tarağı, kaş makası ve aynadır.Kaşlarınızı doğal halini bozmadan tarakla yukarı doğru tarayın ve ardından çıkan kaşlarınızı alın. Göz kapaklarınızın üzerine gelen kaşları aldıktan sonra kaşlarınızın orta kısmını da çok içeri girmeden yalnızca çıkanları alın.Kaşlarınızı tekrar tarakla yukarı doğru tarayarak uzayan kaşlarınızı makas ile uçlarından kesin.

KAŞLARINIZI ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

– Bir kaşınız alırken aşırıya kaçtıysanız diğer kaşınız için aynı işlemi uygulamamaya çalışın. Yanlış aldığınız kaşınızın düzelmesi için bir müddet cımbız uygulamayın. Böylelikle kaşınız kısa zamanda eski halini alacaktır.

– Kaş köklerinizin zarar görmemesi için kaşlarınızı her gün almaktan uzak durmalısınız. Kaşlarınız uzamak için biraz zamana ihtiyaç duyar.

– Banyodan sonra cildiniz yumuşar ve kaşlarınızı daha kolay şekillendirebilirsiniz.

– Kaşlarınızı alırken cımbızı çok fazla bastırmadan nazikçe almalısınız.