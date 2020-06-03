Kaş nasıl alınır? Kaş şekillendirme tüyoları…

Yüz hatlarına ve mimiklere uygun alınan kaşlar her zaman doğal ve güzel görünmenize yardımcı olur. Aynı zamanda yüzünüzün yapılanmasına ve anlam kazanmasına katkıda bulunur. Güzellik salonlarına ve kuaföre gitmeden kaşlarınızı kolay bir şekilde şekillendirebilirsiniz. İşte evde mükemmel kaşlara sahip olmanız için bazı ipuçları…

KAŞLARINIZI EN İYİ ŞEKİLDE ALMANIZA YARDIMCI OLACAK TÜYOLAR

BİR SÜRE CIMBIZLA VEDALAŞIN

Kaşlarınıza en uygun şekli verebilmek için 2-3 ay kaşlarınızı almayın. Bu süreç biraz sıkıntılı geçebilir özellikle ilk 2 hafta yüzünüzün bu hali sizi huzursuz edebilir. Ancak çıkan bu tüyleri bir süre bırakmak sonuç olarak net bir kaş oluşturmanıza yardımcı olur. Kaşlarınız tuhaf yerlerden çıkıyorsa yalnızca gereksiz çıkan kaş kıllarını alarak kaşlarınızı düzeltin.

KAŞLARINIZDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUN

Kaşlarınız büyüme sürecinde çirkin bir aşmadan geçebilir ancak onları kaş kalemi veya far ile doldurabilirsiniz. Bu sayede kaşlarınızdaki boşlukları kolay bir şekilde düzeltebilir ve daha derli toplu bir görünüme kavuşabilirsiniz.

KAŞLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

Kaşınıza vermek istediğiniz modeli belirleyin. Bunu yapmanın en kolay yolu ise kaş kalemi ile kaşlarınıza vereceğiniz şekli çizmektir.

Kaşlarınızın burun hizasından başladığından emin olun. Kaşlarınızı alırken bu hizayı aşmayın aksi takdirde burnunuz daha geniş görünebilir. Ardından kaş tarağı ile kaşlarınızı yukarı doğru tarayın. Büyüteçli bir ayna ile boyadığınız alanların dış kısmında kalan tüyleri cımbız yardımı ile alın. Ancak büyüteçli aynaya kapılıp kaşlarınızı çok fazla koparmamaya dikkat edin.

Kaşlarınızın bitiş noktasını belirlemek için elinize bir kalem alın ve burun kenarına koyun. Gözlerinizin bittiği yerden geçirin ve kaşlarınızı orada bitirin. Kaşlarınızı tekrar yukarı doğru tarayın ve kaş makası ile uzun kaş kıllarınızı keserek güzel görünümlü kaşlara sahip olun.