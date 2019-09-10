Kaş nasıl boyanır? Orantılı kaş boyamak için dikkat edilmesi gerekenler…

Kaşlar yüz ifademizi belirler. Bizi yorgun, canlı, enerjik bir görünüme sokabilen kaş modelimiz yüz tipine göre şekil verildiğinde yüzde daha orantılı durmaktadır. Son yıllarda kalın kaş modası fırtınalar estirse de bu moda akımına uymayan pek çok kişide bulunmaktadır. Peki, kaş nasıl boyanır? İşte orantılı kaş boyamak için dikkat edilmesi gerekenler…

Doğal kaş modelinin yanı sıra dağınık kaşlarda pek çok kişi tarafından kullanılmakta. Dağınık ve doğal kaşlar doğru bir şekilde boyanarak hem modern hem de genç ve dinamik bir görünüm veriyor. Doğal kaş dağınık alınmamış bir kaş değildir. Kaşlar yukarı doğru taranarak uçları kaş makası ile kesilmeli ve kaşların yüz tipine göre alınması gerekir. Kaşların yukarı doğru yani doğal dağınık bir görünümde olmasını istiyorsan fırçana çok az miktarda vazelin sürerek yukarı doğru tarayabilirsin. Bazı durumlarda yaşanan kaşlarda seyrekleşme, dökülme sorunlarında kaş kalemi yardıma koşmaktadır. Kaş kalemi uygulayarak yüz ifadeni değiştirebilir ve kusursuz kaşlara sahip olabilirsin işte kaş nasıl boyanır ve orantılı kaş boyamak için dikkat edilmesi gerekenler…

Kaş kaleminizin kaş renginize uygun tonlardan olması daha doğal bir görünüm verecektir. Açık tenli kişiler kahve tonları esmerler ise koyu tonlar ve siyah kullanmalıdır. Aksi halde doğallıktan uzak yapay bir görünüm verirler.

Kaş kalemi ile kaşlarınızı boyarken çok bastırmadan ve net çizgiler çizmeden hafif dokunuşlarla boyamalısınız.

Kaşlarınızın ön kısımlarını fazlaca boyamak hoş bir görünüm vermez.

Kaşları boyadıktan sonra kaş fırçanız ile yukarı doğru tarayın.

Kaş kıllarınız ince bir yapıya sahip ise kaş farı kullanabilirsiniz.

Makyaj temizliği sırasında kaşlarını iyi temizlemeye özen göstermelisin. Sürekli kaş kalemi kullanmak kaşların dökülmesine sebep olabilir.