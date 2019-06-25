Kaş ombresi videoları ilgi görüyor

Ombre kaş trendi, kaşları doldurmak için ortaya çıkmış bir teknik ve bu konuda çekilmiş pek çok video sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Özellikle son zamanlarda kaşlara uygulanan tekniklerle birlikte ifadenin tamamen değiştiğini ortaya koyan makyaj uzmanları, geliştirdikleri kaş teknikleriyle kadınları adeta baştan yaratıyor. Kadınlar arasında ilgi gören ve uygulanan trendlerden biri de ‘Ombre kaş trendi’… Bir rengin diğerine kademeli olarak karıştırılması ve genellikle ışıktan karanlığa gitmesi şeklinde tanımlanan teknik gerçekten de mucizeler yaratabiliyor. İşte bu tekniğin uygulamasını gösteren bir sosyal medya videosu.