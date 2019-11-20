Kaş şekli kişilerin yüzünü şekillendirmenin yanı sıra kişiliğini de vurgulamaktadır. Eskiden kalem inceliğindeki kaşlar stil endüstrine hükmederken yerini bir anda kalın kaşlar aldı. Kalın kaşlar daha doğal durur ve sürekli cımbızla dolaşmanızı engelleyebilir. Peki kaş sıklaştırmak için ne yapmalı?

Kaşlar yüzün en dikkat çekici kısımlarından biridir, ne kadar doğru alınmış ve şekillenmişse o kadar güzel görünebilirsiniz. Ancak hepimiz kalın kaşları tercih etmeyebiliriz. Bazılarımız genetik olarak seyrek ve ince kaşlara sahip olabiliriz. Bunu takıntı haline getirenler de vardır, hiç sorun etmeyen de… Çünkü kaş kalemi ile seyrek kaşları doldurabilir ve daha gür görünmesine sağlayabilirsiniz. Güzellik salonlarında yapılan işlemler hem pahalı hem de geçici olabilir. Kaş boyama fikri harika olsa da bazen bunun için zamanınız olmayabilir. Kaşları kalınlaştıracak sihirli bir değnek olmasa da süreci geliştirebilecek bazı şeyler vardır. Bunun için doğal yöntemler en iyi seçeneklerden biridir. İşte bitkisel uygulamalarla kaş sıkılaştırma yöntemleri;

DOĞAL YOLLARLA KALIN KAŞLARA SAHİP OLMANIN YOLLARI

HİNT YAĞI

Eskiden beri kullanılan ve kaşların gürleşmesi için kullanılan en etkili yöntemlerinden biridir. Proteinler, yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminlerle zenginleştirildiği için kaş köklerini beslemenize yardımcı olabilir. Her gün düzenli olarak kaş köklerinize hint yağı uygulamayı unutmayın.Kaşlarınıza parmak uçlarınızla yalnızca birkaç damla hint yağı ile masaj yapın. 30 dakika bekletin ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı çok iyi bir nemlendirici özelliğe sahiptir ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur. Aynı şeklide hindistan cevizi yağını kaşlarınıza her gün uygulamanız gerekebilir.

Pamuk topunu hindistan cevizi yağına batırın ve kaşlarınıza uygulayın. Gece yatmadan önce sürün ve sabah yalnızca suyla yıkayın.