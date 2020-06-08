Gür, kalın ve güçlü kaşlar kişinin yüzünü ve kişiliğini vurgular ayrıca daha genç ve dinamik bir görünüm katar ancak kozmetik ürünlerin verdiği zarar, genetik nedenler, sağlıksız beslenme ve kullanılan bazı ilaçlardan dolayı kaşlarda dökülme ve seyreklik problemleri görülebilir. Kaşlarınızı uzatmaya yardımcı olacak bazı bitkisel yağlar kısa sürede istediğiniz kalın ve cesur kaşlara sahip olmanıza yardımcı olur. Bu doğal yağlar kaşlarınızı besler, köklerini güçlendirir ve dolgunlaşmasına yardımcı olur. Peki, kaş uzatan yağlar hangileridir?

Kaşlar yüzün şekillenmesini sağlayan ve en çok göze çarpan kısımlardan biridir, ne kadar gür ve kalınsa o kadar taze bir görünüm katar. Ancak hepimiz doğuştan kalın kaşlara sahip olamayabiliriz. Kaşlarımız seyrek ve yetersiz olabilir ve bunun için çeşitli doğal yöntem arayışında bulunabiliriz. Ancak ne uygularsanız uygulayın kaşlarınızın bir anda kalınlaşmasını beklemek anlamsız olur fakat süreci geliştirecek bazı şeylerin olduğunu da unutmamanız gerekir. Doğal yağlar bu konuda size büyük faydalar sağlar ve kaşlarınızın daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Peki kaşların uzamasına yardımcı olacak bitkisel yağlar nelerdir? Hangi yağlar kaşların büyümesini hızlandırır? İşte dolgun ve kalın kaşlara sahip olmanıza yardımcı olacak bitkisel yağlar…

KAŞLARINIZI UZATAN BİTKİSEL YAĞLAR

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi çok güçlü bir nemlendiricidir ve kan dolaşımını iyileştirir. Hindistan cevizi yağında bulunan çeşitli proteinlerin yanı sıra demir ve E vitamini kaş köklerinizi besler ve gürleşmesine yardımcı olur.

UYGULANIŞI

Gece yatmadan önce kulak pamuğunu yarın içine daldırın ve nazikçe kaşlarınıza sürün. Sabah su ile durulayın.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının içeriğindeki E ve A vitaminleri saç tellerini beslemeye ve daha hızlı büyümelerine yardımcı olur. Özellikle A vitamini vücudunuzun doğal yağı olan saç büyümesine yardımcı olan sebum üretimini uyarır. Günde 2 kez uygulayarak birkaç hafta içinde sonuçları görebilirsiniz.

UYGULANIŞI

Parmak ucunuza bir damla zeytinyağı dökün ve kaşlarınıza masaj yaparak yedirin. Birkaç saat bekleyin ve Ilık su ile durulayın.

HİNT YAĞI

Kaşları kalınlaştırmada kullanılan eski yöntemlerden biri de hint yağı kullanımıdır. Antioksidanlar, proteinler, vitaminler ve yağ asitleri ile zenginleştirildiğinden kaş kıllarının beslenmesine yardımcı olur.

UYGULANIŞI

Saf hint yağını kulak pamuğuna damlatın ve kaşlarınıza sürün ve sabah su ile durulayın.