Kaş ve kirpik gürleştiren bakım önerileri…

Gür, dolgun, sağlıklı kaş ve kirpiklere sahip kişiler doğuştan şanslı olabilir ama ne yazık ki her birimiz doğuştan bu özelliklere sahip olamayabiliriz. Ancak ne sebeple olursa olsun dökülen kaşlarınızı kalem, jel, far ya da diğer kozmetik ürünlere güvenmeden doğal hali ile daha gür ve güçlü bir görünüme kavuşmalarını istiyorsanız bazı öneriler ve bitkisel yöntemlerinde katkısıyla hayalini kurduğunuz kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz. İşte kaş ve kirpiklerinizi gürleştirecek bakım önerileri…

Kozmetik ürünler ve kalıntıları, yanlış kaş aldırma, sık sık maskara kullanımı ve bazı hastalıklardan dolayı kaş ve kirpiklerde seyrelme sorunları yaşanabilir. Bu nedenle gece yatmadan önce makyajınızı cildinizden derinlemesine temizlediğinizden emin olmalısınız. Makyaj kalıntıları cilt hücrelerinin oksijen almasını engeller tıkanır ve sivilce ve siyah noktalara zemin hazırlar özellikle kirpik diplerinde bakterilerin üremesine neden olur.

KAŞ VE KİRPİKLERİNİZİN DAHA HIZLI BÜYÜMELERİNE YARDIMCI OLACAK BAZI ÖNERİLER

Kullandığınız maskara, kaş kalemi v.b malzemeleri sık uygulamaktan kaçının. Kat kat rimel uygulamak, sürekli kaşları kozmetik ürünlere maruz bırakmak zamanla kıl köklerinizin zayıflamasına ve dökülmelerine neden olur.

Başkalarının kullandığı makyaj malzemelerini kesinlikle kullanmayın. Bazı bakterilerin başkalarından size bulaşma riski ile karşılaşabilir ve hastalıklara davetiye çıkarabilirsiniz.

Günlük beslenmenizde protein, vitamin ve mineral alımını arttırarak vücudunuzdaki kıl köklerinin beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Bu kaş ve kirpikleriniz içinde geçerlidir. Beslenme kaş ve kirpiklerinizin büyümesini hızlandırmada olmazsa olmaz etkendir.

Diğer taraftan kaşlarınız için besleyici yağlar ile büyümelerini teşvik edebilir ve bu bitkisel yağlarla beslenen kıl köklerinin daha gür, güçlü ve kalın çıkmalarını sağlayabilirsiniz. İşte o tarifler…

KAŞ VE KİRPİKLERİ UZATAN BAKIM KÜRÜ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı hint yağı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı E vitamini yağı

Ağzı kapanabilen bir kabın içerisinde tüm malzemeleri iyice karıştırın. Yatmadan önce kaş ve kirpiklerinize parmağınız ya da kulak çubuğu ile uygulayın. Bu yağlar kaş ve kirpiklerinizin çabuk uzamasına yardımcı olacaktır.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı tek başına işe yarayan kaş ve kirpiklerde mükemmel etkiler sağlayan doğal bir üründür. Saf ve doğal zeytinyağını istenilen sonuç alana kadar her gece uygulamanızı önerebiliriz. 1 yemek kaşığı zeytinyağını kapaklı bir kaba koyun ve yukarıda olduğu gibi parmak uçlarınız ya da kulak çubuğu ile her akşam yatmadan önce temiz kirpik ve kaşlarınıza iyice sürün. Kullanmaya devam ettiğinizde 30 gün sonra etkisini gösterecektir.