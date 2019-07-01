Daha belirgin kaş ve dolgun kirpikler daha çarpıcı olmamızı sağlar. Dökülen kaşların aralarındaki boşluklar hoş gözükmemekle birlikte son yıllarda popüler olan kalın kaşlara hiç uygun olmayan bir görünümdür. Cildimiz ve saçımıza uyguladığımız bakımları kaş ve kirpiklerimize uygulamak şaşırtıcı sonuçlar yaratabilir. İşte kaş ve kirpik gürleştire yöntemleri...

Yanlış kaş aldırma, kullanılan kozmetik ürünler, çeşitli hastalıklar kaş ve kirpiklerin zamanla dökülmesini sağlayabilir. Her ne olursa olsun gece yatmadan önce makyaj ciltten mutlaka arındırılmalıdır. Göz çevresi hassas olduğu için bu bölgeyi nazikçe temizlemek göz çevresinin kızarmasını ve tahriş olmasını engelleyecektir. Yapılan makyajın temizlenmemesi cildin oksijen almasını engeller ve özellikle kirpik diplerinde bakteri üremesini hızlandırabilir. Kullanılan makyaj ürünlerinin güvenilir olması ve son kullanma tarihlerini geçmemiş olması önemlidir.Peki kaş ve kirpikler nasıl uzar? Kaş ve kirpik gürleştirme yöntemleri nelerdir? Güzelliğinize güzellik katmak kaş ve kirpiklerinizin gür olmasını istiyorsanız işte sadece üç gecede yapabileceğiniz serum tarifi…

KAŞ VE KİRPİK GÜRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

1.AŞAMA

Saçlarınıza bakım yaparken kaşlarınızı da ihmal etmemelisiniz. Kaş fırçanıza iki damla E vitamini yağı damlatın ve doğrudan kaşlarınıza sürün. E vitamini yağı kaşların bakımını sağlarken kaşların gürleşmesini sağlayacaktır.

2.AŞAMA

Zeytinyağı cilt ve saç bakımında sık sık kullanılmaktadır. Bu yağ ciltte ve saçta etkili geri dönüşümler sağlamaktadır. Pamuğa birkaç damla zeytinyağı damlatarak kirpiklerinizin üzerine sürebilirsiniz ve 5 dakika sonra ılık su ile durulayın. Zeytinyağını istenilen sonuç alana kadar her gün kullanabilirsiniz.

3.AŞAMA

Gece yatmadan önce kirpiklerinize vazelin sürmek kirpiklerin uzamasına yardımcı olacaktır. Vazelini her gün kullanmak yerine haftada 4 defa uygulamak daha iyi bir sonuç vermektedir. Vazelin ayrıca kaş ve kirpiklerin kolayca temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu vazelinin az miktarda kullanımıdır. Miktarını fazlalaştırmak daha fazla kaş ve kirpik çıkmasını sağlamayacaktır.