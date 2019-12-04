Kalın ve dolgun kaşlar yüzünüze ekstra bir güzellik kazandırırken aynı zamanda ifadenizi belirleyebilir. Kaşlara şekil vermede yaşanan en büyük sıkıntıların başında kaşların zamanla seyrelmiş olması gelebilir. Seyrelen kaşları düzene sokmanın yolu da vitaminlerden geçer. Peki, kaş vitamini nedir? İçeriğinde neler vardır?

Saçlarımız ve cildimiz gibi kaşlarımız da iyi bir bakıma ihtiyaç duyabilirler. Hormonel değişiklikler, stres, kaşların yanlış alınması gibi nedenlere bağlı olarak kaşlarda seyrelmeler görülebilir. Eski gür kaşlarınız aklınızdan çıkmıyorsa kaş vitamini ile özlediğiniz gür kaşlarınıza yeniden sahip olabilirsiniz. İşte kaş vitamini ile ilgili bilmeniz gerekenler…

KAŞ VİTAMİNİ NEDİR?

Yüzümüzü şekillendiren ve bakışlarımızı daha etkili bir hale getiren kaş şekli oldukça önemlidir. Doğru orantılı bir kaş için kaşlarımızı bir süre uzatmaya karar verebiliriz. Zarar gören kaş telleri çıkmayabilir ve istediğimiz kaş şekline ulaşmamız böylece zorlaşabilir. Bunu sıkıntıyı gidermek için kaş vitamini uygulamaları yapılabilir. Derma pen yardımı ile seyrelmiş kaşlara vitamin ve yağlar uygulanarak kıl köklerinin beslenmesi ayrıca, küsen kaşların yeniden çıkmasına yönelik uygulanan bir işlemdir.

KAŞ KALEMİNİZİ BİR KENERA BIRAKIN KAŞLARINIZ ARTIK ÇOK DAHA DOLGUN GÖZÜKECEK

Kaşlarınız herhangi bir sebepten dolayı dökülüyor ya da genetik olarak ince kaşlara sahipseniz kaş kalemi ve kaş farlarınızla mücadeleniz kaş vitamini sayesinde sona erebilir. Kaş kalemi kullanımı zamanla kaşlarınızın daha çok dökülmesine sebep olur aynı zaman da doğal bir görünüm vermeyebilirler. Tüm bu işlemleri uygulamaktan sıkıldıysanız kaş vitamini ile dolgun, belirgin ve hacimli görünmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın ne derece başarılı olacağı, uzmanın tecrübesi ve kullandığı ürünlerin kalitesine göre değişebilir.