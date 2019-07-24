Kaşların çabuk çıkması için ne yapmalı? Kaş uzatmak için doğal yöntemler…

Son yıllarda kalın kaşlar oldukça popüler. Bu nedenle kaşların büyük bir özenle korunması ve bakımının yapılması son derece önemli. İnce kaşlar günümüzde çok kullanılmamakta ve pek çok kişi tarafından tercih edilememektedir.Kaşların yeteri kadar uzun ve gerekli kalınlıkta olması gözlerinizin bakışını ve görünüşünü değiştirebilir. Peki, kaşların çabuk çıkması için ne yapmalı? İşte kaş uzatmak için doğal yöntemler...

Yanlış alınan kaşlar genellikle kaşların çıkmamasına ve kaşlarda seyrelmelere neden olur. Kaşlar da oluşan boşluklar estetik açıdan hoş bir görünüm sergilemezler. Bazı durumlarda uzun zaman kaş uzatma çabaları bile fayda vermeyebilir. Kaşlar tıpkı cilt ve saçlar gibi bakıma ihtiyaç duymaktadır. Beslenme cilt ve saç sağlığımız için ne kadar önemliyse kaşlarımız için de o kadar önem taşır. Yeterli ve dengeli beslenmemize dikkat etmek dış görünüşümüzün de daha güzel olmasına sebep olur. Düzenli ve dengeli beslenmek saçlarımızın ve cildimizin daha parlak görünmesine neden olur. Vücut aldığı vitaminleri depolar ve bunu yaşamımıza ve enerjimize katar. Kaşların çabuk çıkması için kaşlarımızı biraz kendi haline bırakabiliriz. Dökülen kaşlarımızın dolması ile kaşlarımıza vereceğimiz boyutu düzene soktuktan sonra kaşlarımızı o hizada almak kaşların bozulmamasına ve çıkan kaşların alınarak kaşların kırılması ve seyrelmesi önlenebilir. Kaşlarınızın çabuk çıkmasını ve kalınlaşmasını istiyorsanız şunlara dikkat etmelisiniz.

KAŞLARIN ÇABUK ÇIKMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-Kaşlarınıza sıcak ağda ve cımbız sürmekten kaçının.

-Kaşlarınızı boyarken sentetik ürünler kullanmamaya özen gösterin.

-A, C, B3 vitaminlerini almaya dikkat edin.

-Kaşlara ağır makyaj yapmaktan ve uzun süreli makyaja maruz bırakmaktan kaçının.

-Bol lif içeren sebzeler ve meyveler tüketin.

-Kaşlarınızı günde iki defa tarayın. Kaşları taramak kan dolaşımının hızlanmasına ve bu sayede kaşların çıkmasına neden olur.

KAŞ UZATMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

BADEM YAĞI İLE KAŞ BAKIMI

Her akşam yatmadan önce kaşlarınıza bir pamuk yardımı ile badem yağını kökten uçlara kadar sürerek kaşlarınızın bakımını ve dolgunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Badem yağı saç ve kaşlarda etkili bir üründür.

HİNDİSTAN CEVİZİ İLE KAŞ BAKIMI

Bir kulak pamuğunu Hindistan cevizi yağına batırarak gece uyumadan önce kaşlarınıza sürebilirsiniz. Sabah kalktığınızda yüzünüzü durulamanız yeterli. Düzenli olarak hindistancevizi yağı bakımı yapmak kaşların gürleşmesini sağlayacaktır.