Kaşlarınız yüzünüze uygun mu?

Kaşlar; bakış ve mimikleri doğrudan etkiler. Yanlış şekil verilirse ifadeyi bozar. Zamanla göz kapağında oluşan düşüklükler ise kaşlarda sarkmalara yol açar ve yüzde olduğundan yaşlı bir görüntü oluşturur...

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Dr. Eylem ACAR

İşte yepyeni bir teknik

Güzel bir görünüm için önemli olan yüz şekline uygun kaşlara sahip olmaktır.

Yüz şekline uygun kaşlara sahip olunsa da zamanla yaşa bağlı olarak tüm hücrelerde olduğu gibi kaşlarda da deformasyonlar meydana geliyor. Bazen de yanlış kaş alınması nedeniyle kaşlar eski kalınlığını ve formunu kaybediyor.

Gerçeğinden ayırt edilemez

Uygulama mutlaka steril koşullarda ve uzman ellerde yapılmalıdır. Bu yöntemde ortaya çıkan sonuç gerçek kaşınızla ayırt edilemez. Uygulanan bu teknikle doğal kıl görüntüsü oluşturulur. Özel bir cihazla deriye tecrübeli ve doğru ürün kullanılarak uygulama yapılır. Bu uyarı kıl foliküllerini de tetiklediği için, dökülen kaş kıllarının da yeniden çıkmasını sağlayabilir. Bu teknik, özel pigmentlerle yapılmalıdır.

Nasıl uygulanır?

Mikroblading ileri kaş rekonstrüksiyon 4D kıl tekniği; kaşlara yapılan yarı kalıcı, efekt ve şekil verme sanatıdır. Bu uygulama özel olarak geliştirilmiş bir cihazla, özel olarak hazırlanan boyaların istenilen bölgeye minik efektlerle uygulanması şeklinde gerçekleşir. Bu işlemde steril ve tek kullanımlık bir iğneyle doğal ve mineral renkler deri yüzeyinin hemen altına yerleştirilir. Kullanılan boyalar organik, alerjik reaksiyona sebebiyet vermeyen FDA onaylı olduğundan insan sağlığı için tehdit oluşturmaz.

Etkisi ne kadar sürer?

1 – Sürekli olarak güneşlenmek veya solaryuma girmek yapılan işlemin ömrünü kısaltır. Mikroblading yapılan bölgeyi mümkün olduğu kadar güneş ışınlarından korumak gerekir. Korunursa kısa sürede renk kaybı olmaz. Güneşlenmeden önce yüksek faktörlü bir kremle önlem alınmalıdır.

2 – Mikro pigmentasyon uygulamasının ömrü cilt tipine göre farklılık gösterir.

3 – Bu uygulama yapıldıktan sonra ciltte çok ince bir kabuklanma olur. Uzman kişinin önerdiği kremle cilt bakımı tamamlanmalı ve kabuk soyulmamalıdır.