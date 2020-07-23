Kastilya sabunu nedir, ne için kullanılır?

Kastilya sabunu nedir, ne için kullanılır?

Kastilya sabunu kimyasallardan ve hayvansal içeriklerden arındırılmış özellikle veganların tercih ettiği sabunlar arasında yer alıyor. Tamamen bitkisel içerikli kastilya sabunu son günlerde adını sıkça duyduğumuz sabun türlerinden biri olmaya devam ediyor. Peki kastilya sabunu nedir? Kastilya sabununun kullanım alanları nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberin devamında…

KASTİLYA SABUNU NEDİR?

Kastilya sabunu bitkisel yağlardan elde edilen etkili ve çok yönlü temizleyici bir üründür. Eski mısır dönemlerinden günümüze kadar uzanan kastilya sabunu defne ve zeytinyağından ortaya çıkarılan, Haçlı Seferleri sonucu Avrupa'ya geldiği düşünülüyor. İspanya'nın Kastilya bölgesinde üretilmeye başlayan bu sabun bu nedenle bölgenin ismini almıştır. Bitkisel içerikli ve tamamen doğal bir sabun olduğundan dolayı özellikle kadınlarda merak uyandırmaya başlayan bu sabunun etkilerini de saymakla bitmiyor.

YÜZÜNÜZÜ VE VÜCUDUNUZU YIKAYABİLİRSİNİZ

Kastilya sabununu duşta yüzünüz ve vücudunuz için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Islak cildinizde lif veya sünger yardımı ile tüm vücudunuzu ovarak etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

MAKYAJ FIRÇALARINIZIN TEMİZLİĞİNDE

Makyaj fırçalarınızın temizliğinde kastilya sabunu kullanabilirsiniz. Geniş bir kabın içine ılık su doldurun ve bir parça kastilya sabununu bu suyun içerisinde eritin. Ardından fırçalarınıza biraz bekleterek yumuşamasını ve kalıntıların daha iyi çıkmasını sağlayın. Son olarak biraz ovun ve suyun altında iyice durulayın.

TRAŞ KÖPÜĞÜ

Bacaklarınız, koltuk altı ya da genital bölgeye traş köpüğü yerine kastilya sabunu sürerek traş edebilirsiniz.

HAYVAN ŞAMPUANI

Evcil hayvanlarınızı kastilya sabunu ile yıkayarak mükemmel bir temizlik sağlayabilirsiniz. Diğer şampuanlar yerine sevimli dostlarınıza bu sabunu kullanabilirsiniz.

CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR

Uzmanlara göre içerisinde defne ve zeytinyağı bulunan kastilya sabunu egzama gibi çeşitli cilt hastalılarını tedavi ettiği kanısına varılmıştır.

EV TEMİZLİĞİNDE DE KULLANABİLİRSİNİZ

Kastilya sabunu ile evinizin doğal yollarla temizliğini sağlayabilirsiniz. Kimyasal içermeyen kastilya sabunu diğer deterjanların verdiği zararların önüne geçmeye yardımcı olur.