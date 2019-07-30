‘Kate Middleton botoks yaptırdı’ iddiasına Kensington Sarayı’ndan jet yanıt

İngiltere’nin en ünlü plastik cerrahlarından biri olan Dr. Munir Somji, geçtiğimiz günlerde Cambridge Düşes’i Kate Middleton’ın botoks yaptırdığını iddia etmiş ve sosyal medya hesabından Middleton’ın fotoğraflarını paylaşarak “Kate’imiz bebek botoksu seviyor” notunu düştü ve “Alındaki ince çizgilerin azalmasına dikkat edin ama ayrıca orta kısım) kaşın çöküntüsüne ve kaşın yan kuyruğunun yükselmesine dikkat edin” yazdı.

Bu iddia sonrası sosyal medya Middleton’ın fotoğraflarını yan yana koyarak iddianın gerçek olduğunu kanıtlamaya çalıştı ve gündem bir anda Kate’in bebek botoksu oldu. Kensington Sarayı ise dedikodular alıp başını gidince bir açıklama yaptı. Saray sözcüsü, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, doktorun iddiasının “doğru olmadığını” söyledi ve “Kraliyet ailesi ticari faaliyetlere asla destek vermez” dedi.