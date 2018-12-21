Kate Middleton’ın vazgeçemediği 4 şey

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Marcia Moody, Cambridge Düşes’i Kate Middleton hakkında bir kitap çıkardı. ‘Kate: Biyografi’ kitabında Düşes hakkında ilginç detaylar yer alıyor. Bunlardan biri de Middleton’ın çantasından eksik etmediği 4 ürün…

Ayna… Her kadın gibi Kate Middleton da makyajını, saçını ve dişlerini kontrol etmek için çantasında sürekli bir ayna bulunduruyor. Bir diğer vazgeçilmezi ise mendil. Özellikle üç çocuk annesi birisi için şaşırtıcı sayılmaz, öyle değil mi? Düşes kurumuş ve pul pul dökülen dudaklarla görünmek istemiyor olacak ki, dudak balmı çantasında muhakkak bulunuyor.



Dördüncü ürün ise yağ emici kozmetik kağıtlar. Cildi fazla yağdan ve parlamadan arındıran cilt kağıt mendilleri Kate Middleton'ın da kurtarıcısı.